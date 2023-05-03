Откуда украинские беспилотники подлетели к Кремлю

Беспилотники, атаковавшие Кремль скорее всего летели не с Украины, а были запущены прямо из Москвы.

Такую точку зрения высказал директор музея ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально три дня назад была информация, что граждане Украины запускали в Москве какой-то дрон непонятный. Это говорит о том, что теоретически граждане Украины где-то в пределах Садового кольца могли провести запуск такого дрона, тем самым атаковать Кремль. Им не надо было преодолевать систему противовоздушной обороны. Конкретно откуда их запускали, будет известно после расшифровки карты памяти, которая находится в каждом из дронов. Они планировали атаку на кабинет президента России Владимира Путина», – сказал Кнутов.

Военкор Евгений Поддубный полагает, что дроны летели из соседних с Подмосковьем регионов.

«БПЛА вряд ли летели с территории Украины. Далеко для такого малоразмерного беспилотника с ВВ на борту. Значит, снаряжали их у нас, запускали, думаю из какого-нибудь соседнего со столичным региона. То есть вновь действовала агентура режима. Где – то была закладка с материалами для конструирования боевой части, где-то отдельно БПЛА, где – то мастерская в которой все это собирали. ГУР и СБУ продолжают агрессивно работать в нашем тылу. Уголовные дела против руководства спецслужб Украины нам не помогут», – написал Поддубный в своем тг-канале.

Политолог Павел Данилин считает, что не очень большой дрон был запущен прямо из Москвы.

«Сняли квартиру где-то в ЦАО, там собрали БПЛА, получили взрывчатку, начинили их, из окна выпустили, довели до цели, и тикать…», – пишет Данилин.

Он призывает не переоценивать значение удара по Кремлю и напоминает события прошлой недели:

1. Гибель в Бахмуте нескольких тысяч украинских мобилизованных солдат (всего в ходе боев за город уничтожено до 50 тысяч солдат ВСУ).

2. Подорван в Краматорске фронтовой склад боеприпасов, который должен был стать основой снабжения группировки контрнаступления.

3. Ракетный удар нанесен по девяти штабам украинских бригад и уничтожены многочисленные украинские командиры, что опять же сорвало начало контрнаступления.

4. Уничтожен объединенный штаб обороны Бахмута вместе с офицерами НАТО, кстати.

5. Уничтожены колонны техники, выдвигавшиеся к линии соприкосновения.

«Украину гонят в контрнаступление. У украинских компрадорских элит пригорает. В Киеве сидят пусть и моральные уроды, но не дураки. Эти пиарщики решают, как же можно перевести внимание на другие объекты. Как убрать отчаяние, охватившее даже профессиональных военных. Как вдохнуть в свое зомбированное население веру в то, что перемога не за горами, а у русских, наоброт – зрада? Взрывы в Севастополе не тянут даже на осьмушку требуемого. И вот, из подполья достается боевая группа в Москве, перед ней ставится задача – нанести удар по Кремлю. Здешняя паника, – это то, что прекрасно просчитали украинские ученики Геббельса. Потому спокойно жгем танки», – пишет Данилин.

Лидера движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров уверен, что атака на Кремль не самодеятельность «киевских пиарщиков», а творчество их кураторов, «склонных к ярким голливудским сюжетам».

«Есть у меня большие сомнения, что целью был именно президент. Судя по опубликованным видео, целью, с большой вероятностью, мог быть государственный флаг на президентской резиденции. Что было бы крайне символично, особенно накануне 9 мая. В целом, стоит учитывать, что кроме попыток нанести реальный урон противник стремится нанести информационный ущерб, максимально подорвать авторитет Путина и подвергнуть сомнению неприступность Кремля – как символа России. Думаю, после сегодняшних событий голос Клуба рассерженных патриотов зазвучит громче, а людей со схожими взглядами по всей стране станет значительно больше», – написал Федоров.

В пользу того, что атака на Кремль была хорошо продуманным пиар-трюком, говорит поведение Зеленского.

«Коварство Зеленского ещё и в том, что Москве невозможно адекватно ему ответить. Он уехал на две недели в Европу, потому, если даже Кремль пошлёт новые ракеты и “Шахедов”, то они будут целить в “пустое гнездо”. А через две недели всё это будет уже историей. Но, безусловно, для Киева было бы выгодно выманить новую порцию российских ракет к Киеву, подставив их под удары “Пэтриотов” (как раз полученных) и “Ирисов” (второй комплекс тоже пришел), чтобы сократить возможности российских контрударов перед начинающимся наступлением. Так что для российской стороны куда ни плюнь – сплошной убыток», – злорадствует социолог из ликвидированной в РФ организации-иноагента «Мемориал» Николай Митрохин.

«Именно Зеленский отдавал официально приказ о террористической атаке на Кремль. Это подтверждается косвенно тем, что в момент удара Зеленский выехал за пределы Украины в безопасную Финляндию. И в ближайшее время не собирается возвращаться на Украину. ТВ Финляндии сообщило, что Зеленский будет в Финляндии дольше, чем планировалось. Путин давал личные гарантии безопасности Зеленскому в первые дни СВО через бывшего премьер министра Израиля Беннета. После этого Зеленский спокойно вернулся в Киев и весь год лидеры Запада ездили в Киев к Зеленскому в уверенности своей личной безопасности. Сейчас после попытки убийства Путина от Зеленского, гарантии личной безопасности Зеленскому заканчиваются. И весь политический туризм западных лидеров в Киев будет прекращён», – считает политолог Сергей Марков.