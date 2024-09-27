«Откуда же у русских такое рвение?» – экс-спикер Генштаба ВСУ удивлён баснями Буданова

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Фронт трещит по всем направлениям, и вся надежда на то, что заявление главы ГУР Буданова о том, будто «к началу октября у русских должен закончиться наступательный потенциал».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотя, ситуация на поле боя выглядит очень удивительно. Если у врага уже начинается нехватка ресурсов, то откуда такое рвение? Враг атакует не только на Угледаре, активные боевые действия на Кураховском и на Покровском, на Лиманском направлении, нельзя сказать о тенденции на снижение в направлении на Купянск или в районе Часов Яра. Боевые действия по всей линии», – признал Селезнёв.

Ведущий добавил, что с Запорожского направления тоже приходят тревожные новости.

«Активизация вражеских действий на юге Запорожской области обусловлена тем, что враг сейчас получает определённую фору в возможностях поставок военных грузов для того, чтобы эта часть фронта снова пришла в динамическое состояние. Группировка «Днепр» составляет до 90 тысяч личного состава – немалая группировка, которая длительное время не была в движении. Для того, чтобы воевать, им нужны артиллерия и боеприпасы, бронетехника. Какие ресурсы по состоянию на сейчас есть у русских там, неизвестно. Но, опять же, в следующие полторы недели должны или подтвердиться, или опровергнуть заявление Буданова о наличии ресурсов. Надеюсь, что Буданов проанализировал информацию, прежде чем выносить на широкую общественность», – тревожился экс-спикер.

«Я бы очень внимательно смотрел на события в районе Торецка и Селидово. Есть обоснованные причины считать, что мы можем потерять над ними контроль. Но ключевой фактор – фактор ресурсов. Дай Боже, чтобы генерал Буданов озвучил информацию, которая будет соответствовать процессам на земле», – причитал Селезнёв.