Отличие Парубия от Портнова: В Одессе надо было не сжигать, а сажать

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Новая украинская власть должна расследовать уголовные дела об убийствах на Майдане как митингующих, так и правоохранителей, а также наказать виновных за массовую казнь людей в Одессе 2-го мая 2014-го года.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портнова, за эти и другие преступления должны ответить, в частности, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и депутат парламента Сергей Пашинский.

«Надо разобраться, взамен каких действий они это делали. Ведь мы видим только одну картину, когда сотрудник милиции в кого-то стреляет. А почему обществу не показывают вторую часть этой картины? Возможно, кто-то в него стреляет перед этим?

Мы эти фамилии хорошо знаем с вами. И таких фигурантов, как Парубий, Пашинский. Мы же этот собирательный образ потом видели на дальнейших событиях, когда была массовая казнь в Одессе.

Посмотрите, кто присутствовал – те же самые фигуры. Радующийся Парубий, высказывающийся, что это пророссийские силы. Я, например, украинец с украинской позицией, но если там в Одессе были пророссийские антиукраинские силы, то бороться с ними надо языком закона. Нельзя за это людей казнить, нельзя их приговорить к сожжению. Это преступление.

Я считаю, новые власти обязаны расследовать события 2-го мая и расследовать события Майдана», – заявил Портнов.