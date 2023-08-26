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Украинские власти спустя почти сутки подтвердили крушение двух боевых самолётов в Житомирской области. Поначалу сообщения об этом появились в местных Telegram-каналах, но затем были удалены – очевидно, в рамках военной цензуры.

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Однако российские источники начали выдавать подробности: «В небе над Житомирской областью столкнулись два украинских Миг-29. Оба лётчика погибли… Взлет самолетов был зафиксирован через несколько минут после объявления на Украине воздушной тревоги. Вероятнее всего, истребители направлялись на перехват наших крылатых ракет», – написал военкор Евгений Поддубный. Выдвигалась и другая версия – авиакатастрофа произошла во время репетиции военно-воздушного парада накануне Дня военной авиации Украины.

В итоге командованию ВВС Украины пришлось признать потерю двух бортов, однако утверждается, будто бы это были учебно-боевые самолёты L-39.

«Похоже, что «замена» МиГ-29 на совсем уж безблагодатные L-39 предпринята с целью хоть немного понизить градус «зрады», – комментирует обозреватель «ПолитНавигатора» Александр Ростовцев.

Госбюро расследований Украины сообщило, что в результате ЧП погибли три пилота. Дело возбуждено по статье нарушение правил полетов или подготовки к ним. В сообщении подчеркивается, что виновные за подобные преступления могут понести наказание в виде 15 лет тюрьмы (интересно, уж не на диверсию диспетчеров или обслуживающего персонала аэродрома ли намёк?), а потеря летчиков – большая утрата для украинской армии.

Более того, один из погибших украинских летчиков – раскрученный в медиа пилот с позывным Juice («Сочный»). Андрей Пильщиков. Он раздавал интервью, в том числе, западным СМИ, агитируя за скорейшую передачу Киеву истребителей НАТО F-16.

«В западных изданиях его олицетворяли как аса, нарекли его «карателем русских». В итоге единственным самолётом, который ему удалось сбить, оказался свой украинский», – замечает донецкий военный Эдуард Басурин.

По случаю гибели Пильщикова специальное обращение обнародовал и Владимир Зеленский. Он пообещал назвать причины ЧП после окончания расследования.

Невеста «Сочного» опубликовала подтверждение его гибели в соцсетях, заверив своего отправившегося к Бандере возлюбленного, что «сделает всё как обещала».