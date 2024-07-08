«Отличный будет фейерверк» – под Одессой могут появиться плавучие электростанции

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Украинское руководство планирует выпросить у Турции плавучие электростанции, которые станут отличными мишенями для ВКС России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил безнадёжно свидомый украинский публицист, редактор проекта «Наши деньги» Юрий Николов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сказал, что сделает так, что до конца года будет дополнительный гигаватт мощности. Возможно, это «план Б», что к нам приплывут какие-то плавучие электростанции, возможно, турецкие. Это сработает?», – спросила ведущая. «Нет. Оно может сработать только в какой-то больной фантазии под контролем веществ. Этому проекту уже года полтора. Предлагали прислать из Турции корабли, которые будут стоять в море, – и вырабатывать электроэнергнию. Всё, что надо – кинуть провода на берег», – ответил Николов.

«Так вот, это просто дичь. Ересь. Один гигаватт мощности – это размером с атомный блок. Это очень много. Считайте, десять процентов электроэнергии Украины. А там, где можно поставить эти корабли, нет инфраструктуры, подстанций и всего остального. А строить её – даже сложнее, чем укрытия… года два. Это очень сложная конструкция, размером с футбольное поле. Но этого всего нет. Зато можно поставить корабль на виду у Путина. Как там, Одессу уже защитили? А тут ещё и в море поставить корабль, забитый топливом. Представляете, какой будет фейерверк, даже если одним «Шахедом» попасть», – подытожил он.