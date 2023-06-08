Отличный троллинг: Пленных ВСУ из Закарпатья передали в Венгрию

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РПЦ официально сообщила, что из «побуждений христианского человеколюбия» группа ранее попавших в плен военнослужащих ВСУ «закарпатского происхождения» передана Венгрии.

Освобождение военнопленных произошло «по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла» и «по просьбе венгерской стороны». Известие уже вызвало раздраженную реакцию в украинских националистических пабликах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Венгрия блокировала заседания комиссии Украина-НАТО и выделение денежной помощи Киеву, протестуя против ущемления прав закарпатских венгров – Киев, введя репрессивный языковой закон, закрывает не только русские, но и венгерские школы в местах компактного проживания нацменьшинств.

Венгрия ранее также заблокировала введение санкций ЕС против предстоятеля РПЦ.