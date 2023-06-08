Отличный троллинг: Пленных ВСУ из Закарпатья передали в Венгрию

Михаил Рябов.  
08.06.2023 22:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 672
 
Венгрия, Дзен, Закарпатье, Россия, Украина


РПЦ официально сообщила, что из «побуждений христианского человеколюбия» группа ранее попавших в плен военнослужащих ВСУ «закарпатского происхождения» передана Венгрии.

Освобождение военнопленных произошло «по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла» и «по просьбе венгерской стороны». Известие уже вызвало раздраженную реакцию в украинских националистических пабликах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

РПЦ официально сообщила, что из «побуждений христианского человеколюбия» группа ранее попавших в плен военнослужащих...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ранее Венгрия блокировала заседания комиссии Украина-НАТО и выделение денежной помощи Киеву, протестуя против ущемления прав закарпатских венгров – Киев, введя репрессивный языковой закон, закрывает не только русские, но и венгерские школы в местах компактного проживания нацменьшинств.

Венгрия ранее также заблокировала введение санкций ЕС против предстоятеля РПЦ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть