Отличный троллинг: Пленных ВСУ из Закарпатья передали в Венгрию
РПЦ официально сообщила, что из «побуждений христианского человеколюбия» группа ранее попавших в плен военнослужащих ВСУ «закарпатского происхождения» передана Венгрии.
Освобождение военнопленных произошло «по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла» и «по просьбе венгерской стороны». Известие уже вызвало раздраженную реакцию в украинских националистических пабликах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Ранее Венгрия блокировала заседания комиссии Украина-НАТО и выделение денежной помощи Киеву, протестуя против ущемления прав закарпатских венгров – Киев, введя репрессивный языковой закон, закрывает не только русские, но и венгерские школы в местах компактного проживания нацменьшинств.
Венгрия ранее также заблокировала введение санкций ЕС против предстоятеля РПЦ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.