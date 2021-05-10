Отмашка Госдепа спровоцировала раскольников на новую волну захватов храмов

10.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В селе Заболотье Ровенской области раскольники из так называемой ПЦУ захватили храм канонической УПЦ.

Об этом сообщили в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Раскольникам помогали представители «муниципальной варты» и депутаты районного совета. Они срезали замок на дверях храма и попытались провести богослужение.

«Когда я увидел объявление, сразу прибежал на территорию храма, замки были срезаны, местные люди, где-то человек 30, зашли внутрь, а «муниципальная варта» и депутаты Дерев’янчук и Жданюк стояли на защите храма. Если наши люди, которые тоже прибежали под храм пробовали зайти, то их поливали пеной из огнетушителей» – заявил помощник старосты Сергей Середюк.

При этом, кроме «варты», на территории собрались полтора десятка представителей «ПЦУ», которые назвали себя большинством общины.

По данным Союза православных журналистов, претензии на храм представители»ПЦУ» озвучили в Великую субботу перед Пасхой, они также позвали не территорию своего священника, чтобы освятить куличи и водрузили на крест флаг Украины.

По мнению представителя УПЦ епископа Виктора Барышевского, захват храма может быть прямым следствием визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и его встречи с так называемым предстоятелем ПЦУ Сергеем Думенко (митрополит Епифаний).

«Буквально несколько дней назад мы писали, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «устранении искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности», сказанные им недавно в столице Украины, могут быть восприняты отдельными украинскими чиновниками в качестве «команды действовать, что приведет к новой волне захватов храмов УПЦ», – сказал епископ.