08.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Украина
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Отмена 9 мая – заговор западных соседей против Украины

Уничтожение празднования Дня Победы и подмены истории на Украине – это один из элементов неоколониального вторжения Запада, цель которого в дальнейшем уничтожить страну.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разрушение исторического прошлого – это классический неоколониальный приём. Попытки отобрать победу, какое-то выдающееся достижение в прошлом – это попытка отобрать голос в будущем. Мы страна-победитель, страна, которая отказалась от ядерного оружия, сегодня имеем полное право говорить о своём дневном порядке для всего мира.

А попытки размыть этот праздник, отобрать, откинуть, попытки сказать, что мы били «не такими» – это попытки отобрать у нас международный голос», – отметил он.

Также, по мнению Руслана Бортника, отмена Дня Победы 9 мая может окончательно разрушить Украину, оставив от неё маленькое государство в пределах четырёх современных областей.

«Это попытки создать условия, чтобы потом говорить о разделе Украины. О Буковине, Закарпатье, Западной Украине. Есть круг наших радикальных западных партнёров, которые говоря: «Да, мы готовы, мы рассмотрим этот вопрос». Если в Украине будет хуже, мы будем больше между собой ссориться, они эти территории, которые нам дал Советский Союз, заберут. Мы снова останемся в рамках той УНР, после Договора между Петлюрой и Пилсудским, которой останется кусочек из четырёх сегодняшних областей», – добавил эксперт.

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