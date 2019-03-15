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15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Коррупция, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина
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Отмена незаконного обогащения “взорвала” изнутри Конституционный суд Украины

На Украине разгорается скандал в Конституционном суде страны.Трое членов КС – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко считают, что дальнейшее пребывание Станислава Шевчука в должности главы КС приведет к полному разрушению конституционного правосудия, и просят коллег принять кардинальные меры, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Письмо судей-бунтовщиков опубликовало влиятельное издание «Зеркало недели. Украина».

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В документе говорится, что глава КС Шевчук «поставил свои интересы выше интересов суда, государства и общества» и «сосредоточил свои усилия на использовании возможностей высокой государственной должности для достижения личных целей и удовлетворения собственных амбиций».

В письме отмечается, что созданная Шевчуком в коллективе КС атмосфера всеобщего недоверия и конфликтности делает невозможной конструктивную и продуктивную деятельность суда.

«Очевидно то, что Шевчук не имеет намерения прекращать эксплуатацию должности главы суда в целях, которые не имеют ничего общего с конституционным правосудием. Это подтверждается тем, что он постоянно игнорирует обращения к нему (начиная с апреля 2018 года) прекратить нарушения Конституции и законов Украины, надлежаще исполнять свои должностные обязанности по решению внутриорганизационных проблем и налаживанию нормальной работы суда», — говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что дальнейшее пребывание Шевчука в должности главы КС «приведет к полному разрушению суда и конституционного правосудия».

«Ситуация, в которой оказался суд в связи с пребыванием Шевчука в должности главы КС, требует от судей неотложного принятия кардинальных правовых мер для обеспечения организации деятельности суда… предусмотренных Конституции Украины», — сказано в письме.

Напомним, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Патронируемое американцами Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что решение КС Украины о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении повлечет закрытие всех расследуемых по этой статье уголовных производств, возобновить соответствующие расследования в дальнейшем уже будет невозможно.

После этого глава КС Станислав Шевчук заверил, что решение о неконституционности статьи УК о незаконном обогащении якобы принималось без какого-либо политического давления, а судьи руководствовались исключительно Конституцией Украины.

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