«Отмена» России невозможна – всё это уже проходили 100 лет назад

19.11.2022  14:38 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Запад, Культура, Россия


«Отмена» России невозможна – всё это наша Родина уже проходила 100 лет назад, когда Запад на протяжении 15 лет отказывался признавать Советский Союз.

Об этом на пресс-конференции в Москве напомнил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отмена» России невозможна – всё это наша Родина уже проходила 100 лет назад, когда...

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Эксперт обратил внимание на парадоксальную ситуацию – антироссийская кампания на Западе лишь провоцирует рост интереса к РФ.

«Конечно, никакой серьезной отмены России не может произойти в силу того, что Россию в принципе невозможно чем-либо заменить, а во-вторых, сейчас мы видим обратный процесс.

Как мы помним, в советское время в огромном количестве, в первую очередь западных университетов, были очень популярны и распространены кафедры, изучающие Советский Союз, советологов, кафедры русистики. Потом они были закрыты в силу понятных причин падения интереса к нашей стране.

Сейчас, на фоне происходящего военного конфликта, интерес, с точки зрения даже изучения потенциального врага, с их стороны, он будет только увеличиваться. Таким образом, интерес к России будет только расти, а не наоборот отменяться», – заявил Бондаренко.

По его мнению, обречены на провал и попытки «отмены» российской культуры на Западе.

«Когда на Западе пытались как-то отменить каких-то наших великих гениев прошлого, никак не связанных с сегодняшним днем, – вы знаете, все это мы проходили в 20-е годы, просто как-то забыли об этом, а, может, кто-то и не знает, что Есенина в Америку не пускали, сидел на карантине, и у Маяковского были такие же проблемы.

То есть, отмена советской культуры, культуры молодого Советского Союза, который Запад не признавал на протяжении 15-ти лет, до начала-середины 30-х годов, – это все было, но от этого ни Россию, ни Советский Союз никто не отменил. Это все иллюзия и фикция», – добавил Бондаренко.

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