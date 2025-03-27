Отмена санкций станет фактическим признанием Крыма и Донбасса – Колесниченко

Признание Крыма частью Российской Федерации не требует отдельной строки – это произойдет с отменой экономических санкций, введенных в 2014 году после Всекрымского референдума и выполнения воли крымчан – вернуться в Россию.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно никаких официальных заявлений. Потому что «первый пакет» санкций, в том числе и по экономике, против России был применён за проведение референдума и согласия Российской Федерации на просьбу жителей Крыма о присоединении и вхождении в РФ. Следовательно, это вопрос размораживания экономических отношений», – отметил он.

По словам обозревателя, на самом деле, можно считать, что Крым официальным мировым сообществом признан.