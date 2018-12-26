Отмена военного положения: Почему нельзя терять бдительность

26.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Отмена военного положения на Украине отнюдь не означает, что Петр Порошенко отказался от планов использовать вооруженные провокации с целью сохранения власти.

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Об этом в газете «Известия» пишет политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того как Порошенко не удалось сдвинуть начало президентских выборов, конструкция удержания его на властном олимпе моментально пошатнулась. Запасной вариант с попыткой нарастить рейтинг во время действия военного положения в полной мере не увенчался успехом. До событий в Керченском проливе его показатели находились в районе 7–8%, после поднялись лишь до 12–14%. Существенному увеличению популярности не помогли ни тотальное засилье украинского президента в СМИ, ни его потуги по созданию так называемой украинской церкви», – отмечает эксперт.

Однако автор призывает не снимать с повестки дня «сохраняющуюся угрозу провокаций со стороны Украины».

«Сохраняется понимание мизантропической сущности режима Порошенко и его готовности ради удержания власти пойти на любые подлости. Тут отдельно надо сказать, что данная угроза до окончания выборов останется актуальной, так как украинский лидер и его окружение уже отработали методы заморозки выборов», – предостерегает Денисов.