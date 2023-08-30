Отмена выборов Зеленским обнуляет шансы Запада на подписание мира легитимным президентом Украины – эксперт

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Владимир Зеленский может быть переизбран на пост президента Украины только в том случае, если президентом США останется Джо Байден.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с американскими выборами дальнейшее откладывание избирательной кампании на Украине, когда победа не того кандидата, которого хотела бы Украина, например, Дональда Трампа, может привести к тяжелым политическим последствиям. Если бы президентские выборы на Украине состоялись бы после выборов в США, и на выборах в США победил бы Трамп, я думаю, шансы Зеленского на переизбрание, если не резко снизились, но существенно уменьшились бы. Мы понимаем, что Трамп вряд ли будет играть на Зеленского так, как Байден», – сказал Чеснаков.

Он подчеркнул, что мирные переговоры с Россией сможет вести лишь избранный в 2024 году президент Украины.

«На Западе усталость от конфликта будет провоцировать вопросы к президенту Украины. Сейчас значительная часть комментаторов-экспертов говорит как некую аксиому, что решать должен Зеленский. Но для этого решения Зеленскому нужна минимальная легитимность. Затягивание вопроса с выборами и мандатом на выборы будет подрывать легитимность Зеленского, и все вопросы о мирных соглашениях тоже. Как можно заключать мирные соглашения с президентом, который выходит на избирательную компанию. Не очень понятно, а что с ним дальше будет…», – заключил Чеснаков.