Отменена реабилитация оправданного ельцинистами предателя

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Выступивших на стороне врагов России и предавших свою родную страну артистов следует лишать званий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале написала депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме, председатель парламентского комитета по культуре Елена Ямпольская.

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Она сообщила, что получила ответ от Генпрокуратуры РФ относительно реабилитации казненного в СССР актера Всеволода Блюменталь-Тамарина, перешедшего на сторону гитлеровцев в 1941 году.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры. Неделю назад решение о реабилитации отменено. В реабилитации предателю отказано. Потрясающее ощущение, когда восстанавливается историческая справедливость», – написала Ямпольская.

«Блюменталь-Тамарин. Заслуженный артист республики, успешный, обласканный советской властью, несмотря на колебания молодости, продолжатель известной театральной династии, он радушно встретил фашистов под Истрой, на даче», – отмечала ранее депутат.

Кроме того, указывала, что Блюменталь-Тамарин сразу начал сотрудничать с немцами.

«Рванул в Берлин, врал там напропалую о «притеснениях», от которых, якобы, пострадал в СССР (ох, как знакомо…), вел передачу на радио, призывал бывших соотечественников сдаваться, подделывал голос Сталина и зачитывал от его имени несуществующие документы… Он не брал в руки оружие. Он воевал против своей Родины именно как актер. Приговорили предателя к смерти в 1942-м. А шлепнули в Берлине 10 мая 1945 года. Как говорится, пусть маленькая радость дополнит большую…», – писала политик.

По ее словам, актера реабилитировали «по формальному признаку»: больше нет страны — значит, нет и предательства.

«На жизнь нынешних перебежчиков никто не претендует. Но они должны быть наказаны — по закону и в соответствии с приговором суда», – считает Ямпольская.