Отменим роуминг для киргизов, но для крымчан сохраним

«Россия отменит роуминг c несколькими странами». Эта новость сегодня попала в топ рейтинга на целом ряде крупных российских информационных ресурсов. Оказывается, наша страна планирует отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году. Киргизам, казахам и дружественным жителям Армении осталось ждать всего-то ничего – полтора года.

Я бы порадовался за них, но не могу и не хочу. И вот почему. С 2014 года – приезжающие на Крымский полуостров абоненты всех крупнейших российских операторов мобильной связи до сих пор существуют в режиме фактического роуминга.

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Неделю назад я был в Крыму в командировке. Заранее положил на свой счет в «Билайне» 1000 рублей – через день я был вынужден уже пополнять «копилку» через платежный терминал. В противном случае я бы совсем остался без связи. Причина банальна — пополнение счета мобильного телефона в Крыму через оплату с банковской карты, например, «Сбербанка», не всегда хорошо работает (в моем случае вообще никак не работало): карты некоторых банков могут отклоняться. Альтернативой же являются крымские терминалы пополнения счета с совершенно негуманными процентами, которые взимаются с внесенной суммы.

Зарубежные партнеры и общественно-политические деятели, периодически бывающие в Крыму, от осознания абсурдности ситуации, впадают в состояние психологической фрустрации. «Вы же публично говорите, что «Крым наш – и точка?» – недоуменно спрашивают они. Приходится увертываться, оправдываться, ссылаться на санкции и мнимые технические сложности. Все это кое-как сходило с рук в 2015, 2016, даже в 2020 году, последнем допандемийном. Но после февраля 2022 года — это невозможно.

Время соглашательства с подобной позицией миновало. Все четко разграничилось на своих и чужих. Пора, наконец, ребром ставить вопрос к владельцам сотовых компаний и Минцифры России об их отношении к территориальной целостности нашей страны: так чей же Крым, наш он или в «роуминге»? Задача рядовая и вполне по плечу тем же народным избранникам, представляющим Крым и Севастополь, в здании на Охотном ряду.

Кстати, и Казахстан, и Киргизия, и Армения не сильно торопятся признавать территориальную целостность России с учетом ее новых регионов. Зато мы торопимся помочь ее гражданам ощутить всю полноту удовольствия от преимущества дешевой мобильной связи…