«Отменить не получится – их вдвое больше»: в Киеве ломают голову, что делать с УПЦ

15.09.2022  15:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Религия, Украина, Церковь
Новости Украины

Официально отрёкшаяся от Русской православной церкви УПЦ всё равно остаётся явлением враждебным украинству, однако решить проблему в лоб не получится.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава Госслужбы по вопросам свободы совести и этнополитики Украины Елена Богдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официально отрёкшаяся от Русской православной церкви УПЦ всё равно остаётся явлением враждебным украинству, однако...

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«Самое большое религиозное объединение Украины – в УПЦ на сегодня, как было, так и остаётся около 10 тысяч священников. Это приблизительно в 2 раза больше, чем в ПЦУ. И когда говорят – давайте запретим УПЦ, то есть мы это скажем приблизительно двум миллионам людей, это приблизительная оценка активных мирян в этих храмах, которые не пустые.

И приблизительно 10 тысяч духовенства и 10 тысяч приблизительно религиозных организаций, Всё вы прекращаете собираться и прекращаете функционироват?

Это простейший способ дестабилизировать ситуацию в обществе, создать серьезное противодействие между гражданами, очень серьёзную борьбу граждан и правоохранительных органов, огромное недоверие к органам государственной власти. То есть, кто-то должен пойти и физически вывести людей из храмов и на их места не зайдут новые», – сказала Богдан.

При этом, по её словам, вопрос усложняется тем, что множество прихожан и священников УПЦ остаются на прорусских позициях. В качестве примера Богдан привела Почаевскую лавру.

«Почаев, кто интересовался историей этого города знает, что на определённом этапе его принципиально централизовано русифицировали, сделали центром русской культуры и даже переселили население вокруг Почаева для того, чтобы там было российское население. Почаев это в определённом смысле очень отделённая общность, даже в рамках УПЦ в целом она очень отличается. Туда целенаправленно завозили монахов с других стран.

То есть, когда ты приходишь в Киево-Печерскую лавру, то там граждане Украины, Почаев это другая реальность и на самом деле очень сложная тема», – отметила госслужащая.

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