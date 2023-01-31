Отменить переименования, или Ответ ультраконсерваторам. Как будут называться улицы Мелитополя?

Видит бог, не хотелось писать на эту тему, но, как говорится, жизнь заставила. А дело вот в чем. В российском Мелитополе у местной власти наконец-то добрались руки до того чтобы разобраться с одной из самых одиозных частей постмайданного украинского наследства – так называемой декоммунизацией городской топонимики.

Результатом стал указ врио главы региона Балицкого, о котором сообщила у себя в телеграм-канале глава городской администрации Галина Данильченко.

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Всего в Мелитополе прежние, исторические названия будут возвращены 55 улицам, 30 переулкам и одной площади.

Казалось бы, можно только порадоваться за мелитопольцев, возвращающим себе собственную историческую память. Но нет. При этом известии моментально возбудилась часть «патриотической общественности» особого сорта – та, патриотизм которой распространяется исключительно на царскую Россию до 1917 года.

В отношении же России советской эти «патриоты» полностью солидарны с украинскими националистами и ратуют за ту же самую декоммунизацию. Расхождение у них только в перечне фамилий, которые предлагается увековечить – вместо Донцова и Бандеры они не прочь увидеть таблички с именами атамана Краснова или правого философа Ильина, осыпавшего в свое время фашизм комплиментами в своих работах.

Причем атакуют решение мелитопольских властей одновременно с двух флангов. Сидящий в Испании украинский блогер Шарий возмущается, что с карты Мелитополя уберут прописавшиеся там в постмайданный период имена соратника Мазепы Филиппа Орлика или писателя Олеся Гончара, а сидящий в Москве националист-антисоветчик Ольшанский строчит воззвания в «дорогой Кремль» насчет недопустимости возвращения мелитопольским улицам имени руководителя ДКР большевика Артема (Сергеева).

Глядя на всю эту вакханалию понимаешь, что это дежавю. Нечто подобное мы уже наблюдали в начале января, когда масса людей, максимально далеких от Донбасса или же познакомившихся с ним лишь в прошлом году, принялись рассуждать о том, носить ли Артемовску его советское имя или же оставить в силе его украинскую декоммунизацию в виде дореволюционного Бахмута.

А до этого – аналогичные споры о возвращении на законные монументы памятников Ленину в том же Мелитополе или Геническе, не говоря уже о возврате в ДНР и ЛНР к домайданной топонимике.

Я не буду тут повторять многократно озвученные соображения о том, что такое историческая справедливость. Хотя следовало.

Потому что не только для ныне живущих мелитопольцев, например, но и для их родителей и даже бабушек и дедушек привычной и родной является все же не украинская майданная и не дореволюционная российская, а именно советская топонимика. Потому что именно на улицах с такими названиями рождались, росли и умирали уже минимум четыре поколения людей. Это их мир, хватит уже пытаться его переделывать на свой вкус.

Скажу о другом. И мне кажется, это сейчас даже важнее. Скажу сразу- мысль не моя, я ее самым наглым образом «подсмотрел» на просторах «телеги», но полностью одобряю и разделяю. Вот эта мысль:

«Когда профессиональные русские или профессиональные украинцы начинают вот эти свои игры в навязывание посторонним людям собственных представлений об исторической памяти, возникает один-единственный вопрос. Уважаемые сограждане! Вы, прежде чем на этот счёт высказываться, в паспорт себе загляните! Ну, на страничку с пропиской. Что там у вас написано? Артёмовск или Бахмут? Ах, ни то, ни другое?! А тогда какое ваше дело, спрашивается?»

Расшифрую для непонятливых. То, какие названия носить улицам, площадям или переулкам того или иного рода или деревни, каким памятникам там стоять – Николаю Второму или Ленину – решать исключительно жителям этих городов и деревень. Потому как это их дело, а вовсе не обитателей Москвы или еще каких мест. Потому что это они там живут, а не устраивающие «бахмутосрач» обитатели московских гостиных.

В этом вообще то суть такого понятия как местное самоуправление, если кто не знал или до сих пор еще не понял. А вовсе не в том, чтобы приходили какие-то посторонние люди – неважно из Львова или Москвы – и указывали местным, на улицах имени кого им жить и к чьим памятникам возлагать цветы.

Если же кому-то непременно хочется что-либо декоммунизировать – сначала пусть что-то построят. Улицу например, или станцию метро. А можно даже и целый город. Вон в Мариуполе или Волновахе с Северодонецком уйма работы в этом направлении. Иди и строй. Или финансируй строительство. А потом называй как душе угодно – хоть в честь Ильина, хоть в честь Колчака.

Именно так, кстати говоря, делали охаиваемые ныне коммунисты. Московского метро до них не было. Вообще не было. А они его построили. И назвали его станции в честь деятелей левого движения. И город атомщиков Славутич они построили с нуля. И упомянутый Северодонецк, и Комсомольск-на Амуре. И Новосибирск именно при Союзе вырос до академического и промышленного центра с миллионным населением.

Возня с переименованиями выглядит как мелкая месть прошлому от импотентов настоящего. А в ряде случаев – как банальный карго-культ, зеркалящий точно такой же постмайданно-украинский. Именно этим является по правде говоря, популярный в определенных российских правых кругах дискурс «исправления имен».

Мол, как бы так исхитриться переназвать окружающую, доставшуюся нам в наследство от дедов и отцов социальную реальность, вернув ей некий придуманный софистами и публицистическими краснобаями «изначальный смысл», чтобы вслед за этим – опять же, не вставая с печи, все волшебным образом изменилось к лучшему.

Многие ультраконсерваторы на полном серьезе дописались до того, что причина всех постигших Россию нынче неудач в том, что на освобожденных территориях вновь ставят памятники Ленину. Как будто, если бы вместо них ставили памятники Ильину, то армия не ушла бы из Херсона, и Киев бы давно был наш.

На самом деле легко заметить сходство этого русского патриотического карго-культа с аналогичным по структуре майданным карго-культом на Украине. Только тамошние активисты убеждены, что все пойдет на лад, начнет ловиться крокодил и расти кокос после окончательной декоммунизации, переименования и сноса с глаз долой всего, что хоть как-то напоминает об СССР и России.

Но, как и в российском случае, на практике выясняется, что дорожное покрытие на Московском проспекте не становится качественнее от его переименования в честь Бандеры.

А как же тогда переименования в Мелитополе, спросите вы. А вот так. В Мелитополе не переименовывают, а отменяют переименования. Как говорится, почувствуйте разницу.