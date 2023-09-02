Отменить СВО и действовать «мягкой силой» агитируют вражеские агенты, – военврач Евич

Анатолий Лапин.  
02.09.2023 21:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


В Москве легко распознать агентов Запада, агитирующих за прекращение СВО и новую попытку уладить ситуацию на Украине при помощи «мягкой силы». Под этим скрывается не только желание отработать заказ врагов России, но и стремление возобновить «пилить» бюджеты, которые ранее выделялись на работу в том же Киеве, но в итоге разворовывались совместно с русофобскими местными «элитами».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил публицист, военный врач, участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Москве легко распознать агентов Запада, агитирующих за прекращение СВО и новую попытку уладить...

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«Почему эту идею раз за разом поднимают на щит? Потому что, кто не знает, – у нас в стране присутствует мощнейшая «пятая колонна», работающая в интересах врага. Львиную долю этой колонны никуда не дели. Чубайс сбежал, остальные остались. И эта колонна, так или иначе, преследует целью поражения нашей страны, расчленения ее. В этом плане они сотрудничают с американцами.

Так вот, идею «мягкой силы» «качали» все время. 200 миллиардов долларов минимум мы вкачали в Хохлостан, – что мы имеем в итоге? Всё за приобретение лояльности элиты за эти годы, типа мягкая мила – ну и?

Говорю по-простому, большей катастрофы, чем «мягкая сила» за всю историю современной России не было. Под видом завоевания симпатий деньгами накачивались русофобские режимы, с которыми теперь не знаем, что делать», – заявил Евич.

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