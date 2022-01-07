Отменой «Рождественской звезды» Беглов перечеркнул свои заявления о «контроле» над коронавирусом

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Заявления отдельных представителей Смольного о том, что ситуация с коронавирусом в Северной столице «находится под контролем» противоречит реальным действиям правительства. Об этом прямо свидетельствует отмена крупного фестиваля «Рождественская звезда», на который традиционно приходят сотни туристов и горожан.

Ранее стало известно, что из-за возросших темпов распространения COVID-19 в Петербурге был отменен фестиваль огня «Рождественская звезда». Гуляния должны были пройти на стрелке Васильевского острова 7 и 8 января. В программу мероприятия входили выступления театров огня, света, лазерные шоу и многое другое. Фестиваль проводится в Северной столице более пяти лет и собирает достаточно внушительное количество людей.

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Отметим, еще осенью, незадолго до того, как город пережил пиковые показатели по заболеваемости и смертности из-за коронавриуса, губернатор Александр Беглов заявлял, что ситуация находится под контролем. Также он положительно оценил работу городской системы здравоохранения и рассказал о достижении 80% граждан коллективного иммунитета.

В этом контексте отмена «Рождественской звезды» выглядит примечательно». Главным образом, отказ от проведения указывает на явное противоречие в «ковидной» риторике Смольного с реальными действиями. Понятно, что, несмотря на заявление Беглова, Смольный не может одобрить проведение крупных мероприятий исключительно из опасений нового всплеска заболеваемостей коронавирусом.

В декабре издание lennews.ru обращало внимание, что петербургское правительство регулярно переносит сроки приобретения гражданами объявленного Минздравом порога коллективного иммунитета.