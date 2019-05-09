Отметить День Победы в этом году вышло рекордное количество украинцев

09.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На территории Украины 9 мая прошло более 1,4 тыс. массовых мероприятий в честь Дня Победы вм Великой Отечественной войне, участие в которых приняли около 700 тыс. человек, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

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“В целом сегодняшние мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка. Наиболее массовые из них на этот час уже завершились. По состоянию на сейчас можем констатировать, что в целом по стране прошло более 1,4 тыс. массовых мероприятий… Участие в них, по нашим подсчетам, приняли почти 700 тыс. человек”, – сказал Тракало.

По его словам, традиционно, самыми масштабными мероприятия были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье.