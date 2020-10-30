Отмороженность и непредсказуемость Эрдогана может стать форс-мажором для Москвы

30.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Для России объявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом «красные линии» не имеют особого значения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Московском комсомольце» пишет обозреватель-международник Михаил Ростовский.

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Он задается вопрос? Что вытекает в плане противоречий между Россией и Турцией из-за ситуации на Кавказе?

«То, что любые возможные ультимативные требования Анкары к Москве — удар мимо цели. Дать Эрдогану возможность обрушить турецкую военную мощь непосредственно на Армению (в глубине души Эрдоган этого точно хочет) Россия не может. А то, чего от Кремля теоретически можно потребовать в плане его невмешательства в более широкий конфликт, Россия сделает не из-за каких-то там иностранных «красных линий», а в силу своих собственных интересов», – отмечает автор.

Он обращает внимание, что накал полемики между Москвой и Анкарой не достиг того уровня, который наблюдается в ходе «любезного диалога» президентов Турции и Франции.

«Впрочем, не будем забегать вперед. Ожесточенность конфликта на Кавказе, помноженная на непредсказуемость и отмороженность президента Турции, может привести к тому, что ситуация в регионе станет для России еще более форс-мажорной», – считает обозреватель.

Он надеется, что к такому развитию событий Кремль готов, а не блуждает в «сфере невежества».