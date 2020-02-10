Отмывочный украинский телеканал для Донбасса увеличит число ненавистников Киева

10.02.2020, Киев, Игорь Петров

Новый пропагандистский украинский телеканал для Донбасса не будет пользоваться доверием у зрителей, поскольку будет транслировать лишь одну точку зрения.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявила художественный руководитель театра «Браво» Любовь Титаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очередная отмывка денег, очередной канал, который будет поддерживать только одну точку зрения власти, вот этих ребят, которые бегают с дубинками, доказывают правду.

Ты хочешь чтобы я тебе поверила? Докажи мне умом, а не палкой. Поэтому я мало в это верю. Я вижу, как сейчас бьют журналистов.

Когда начинался Майдан, была одна и та же зарисовка – огонь, бросают, швыряют. Думаю, вот такой канал будут сейчас делать.

Лучше бы сделали что-то про культуру, «Дискавери», то, что очищает мозги. У нас война в мозгах, это гораздо страшнее короновируса», – резюмировала деятель культуры.