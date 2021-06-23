Отношение ЕС к белорусам так же лицемерно, как к русским Украины и Прибалтики – Захарова

23.06.2021, Москва, Владимир Гладков

В Евросоюзе уже не скрывают, что антибелорусские санкции направлены не на руководство в Минске, а на понижение уровня жизни граждан Белоруссии.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление министра обороны Германии перед будущими офицерами ФРГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних, нелегитимных ограничительных мер, которые вводятся западными странами в нарушение международного права…

Цель санкций ЕС состоит в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни жителей Белоруссии. Вот на это и делается ставка. Процитирую в этой связи главу еэсовской дипломатии господина Барелля, он заявил накануне просто фантастические вещи на заседании совета ЕС. Это его прямая цитата – «эти санкции нанесут прямой ущерб экономике Белоруссии и ущерб тяжёлый. Белорусов надо хорошенько наказать, чтобы они изменили своё поведение». Это заявление просто разоблачительно по своей сути. Из этих слов становится очевидно, что со стороны ЕС речь не идёт ни о равноправии в отношениях с суверенным государством Белоруссия, ни об уважении законных интересов и свободного выбора пути развития этой страны, ни о заботе о благополучии проживающих там людей – это всё лишнее», – прокомментировала Захарова. «Лицемерие такой политики хорошо известно пораженному в правах русскоязычному населению Украины и стран Прибалтики, которое страдает от еэсовских санкций», – добавила представитель МИД РФ.