Отношение поляков к украинцам стремительно ухудшается

Анатолий Лапин.  
21.09.2023 13:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 766
 
Дзен, Зерно, Политика, Польша, Скандал, Украина


Отношения Украины с Польшей стремительно деградируют, в польском обществе меняется мнение относительно украинцев.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отношения Украины с Польшей стремительно деградируют, в польском обществе меняется мнение относительно украинцев. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Меня беспокоит то, что общественное мнение поляков, относительно украинцев, меняется. Из ситуации абсолютной поддержки мы получаем все больше и больше недовольства, элементы нетерпения. Это и усталость, и следствие нашего поведения. Нам говорили, что нужно благодарить, нужно давать возможность нашим партнерам и соседям заработать вместе с нами.

Отношения с нами должны быть крайне выгодными с любой точки зрения. Имея ситуацию накануне выборов, прекрасно понимая, что этот фактор аграрный будет важным в Польше, нужно было заранее продумать, что мы будем делать в этой ситуации. Возможно, нужно было провести какие-то символичные мероприятия вместе с Польшей, которые усилили бы позицию правительства, правящей партии, помогли бы избежать этого скандала», – заявил Бортник.

Напомним, ранее президент Украины упрекнул власти Польши за то, что они блокируют доступ украинского зерна в страны Евросоюза, украинские власти даже пригрозили судом.

В свою очередь, президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может затянуть с собой своего спасателя. Кроме того, отменена встреча между двумя лидерами на полях Генассамблеи ООН, а вчера польская сторона заявила, что больше не будет передавать Украине свое вооружение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть