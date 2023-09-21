Отношение поляков к украинцам стремительно ухудшается

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отношения Украины с Польшей стремительно деградируют, в польском обществе меняется мнение относительно украинцев.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Меня беспокоит то, что общественное мнение поляков, относительно украинцев, меняется. Из ситуации абсолютной поддержки мы получаем все больше и больше недовольства, элементы нетерпения. Это и усталость, и следствие нашего поведения. Нам говорили, что нужно благодарить, нужно давать возможность нашим партнерам и соседям заработать вместе с нами. Отношения с нами должны быть крайне выгодными с любой точки зрения. Имея ситуацию накануне выборов, прекрасно понимая, что этот фактор аграрный будет важным в Польше, нужно было заранее продумать, что мы будем делать в этой ситуации. Возможно, нужно было провести какие-то символичные мероприятия вместе с Польшей, которые усилили бы позицию правительства, правящей партии, помогли бы избежать этого скандала», – заявил Бортник.

Напомним, ранее президент Украины упрекнул власти Польши за то, что они блокируют доступ украинского зерна в страны Евросоюза, украинские власти даже пригрозили судом.

В свою очередь, президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может затянуть с собой своего спасателя. Кроме того, отменена встреча между двумя лидерами на полях Генассамблеи ООН, а вчера польская сторона заявила, что больше не будет передавать Украине свое вооружение.