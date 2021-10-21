Отношения России и НАТО хуже, чем во времена холодной войны – Захарова

Сначала руководство НАТО высылает аккредитованных на переговоры российских дипломатов, а потом говорит о желании вести диалог с Москвой.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Североатлантический блок и непосредственно его секретарь Йенс Столтенберг постарались на славу. Они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена «холодной войны».

Своим нежеланием совместно искать пути деэскалации – фактически похоронили совет Россия-НАТО. И в таких условиях работать с Альянсом по вызовам и угрозам глобальной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс само отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии», – заявила представитель МИД.

«Да, мы слышали очередное высказывание Столтенберга о якобы готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности. Но за этими заявлениями ничего не стоит в практическом плане. Мне кажется, уже и смысла в них нет. Высылать российских дипломатов и одновременно говорить о желании разговаривать с Москвой.

Так эти дипломаты и были аккредитованы при НАТО для того, чтобы вести диалог на рабочем уровне. С кем же они собираются вести диалог в Брюсселе, если всех дипломатов, по крайней мере, в несколько этапов, сами же миссию свели до невозможности осуществлять свои прямые обязанности, а именно – вести диалог с НАТО», – добавила Захарова.