Отношения с Европой закончены на ближайшие 20 лет – вице-спикер Госдумы

Россиянам нужно понять, что отношения с Европой закончены на ближайшие два десятилетия.

Об этом в интервью российскому журналисту Анатолию Кузичеву заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Толстого, быстрее «пленка» нынешней европейской политики не «истлеет».

«Я, единственное, о чем жалею, что я не смогу никогда показать своим детям то, что сам видел. Условно говоря, я не могу сводить их в Лувр или показать им то, чем богата Франция, они этого не узнают. Я хочу сказать, что, к сожалению, – и многие до сих пор этого не поняли, – наши отношения с Европой на ближайшие 20 лет закончены, их не будет.

Поэтому, может быть, этому поколению это и не пригодится. Потому что для того, чтобы эта пленка, состоящая из политиков-пузырей, истлела, а вы знаете, что эти искусственные продукты долго тлеют, время нужно. Она истлеет, но долго будет тянуться эта история», – заключил Толстой.