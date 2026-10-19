Между Россией и ФРГ сейчас сложились самые плохие отношения за послевоенные годы.

Об этом в интервью немецкому журналисту Флавио фон Витцлебену заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация сейчас настолько ужасна. Такое у нас, я бы сказал, впервые после войны. И это, конечно, печально…

Одним из старейших генеральных консульств или консульских учреждений является, например, Лейпциг. Консульство Российской Федерации в Лейпциге существует с конца 18 века. Это было прямое соглашение между царицей Екатериной II и прусским курфюрстом с конца XVIII века. И это консульство было закрыто только один раз в нашей многолетней, столетней истории. Это было в 1938 году.

Поэтому, конечно, сегодняшняя ситуация в германо-российских отношениях чрезвычайно печальна. Я, к сожалению, до сих пор не вижу света в туннеле», – заявил Нечаев.