Отношения с Германией наихудшие со времён Великой Отечественной – посол России в Берлине

Анатолий Лапин.  
19.10.2026 20:18
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Дипломатия, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Между Россией и ФРГ сейчас сложились самые плохие отношения за послевоенные годы.

Об этом в интервью немецкому журналисту Флавио фон Витцлебену заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между Россией и ФРГ сейчас сложились самые плохие отношения за послевоенные годы. Об этом...

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«Ситуация сейчас настолько ужасна. Такое у нас, я бы сказал, впервые после войны. И это, конечно, печально

Одним из старейших генеральных консульств или консульских учреждений является, например, Лейпциг. Консульство Российской Федерации в Лейпциге существует с конца 18 века. Это было прямое соглашение между царицей Екатериной II и прусским курфюрстом с конца XVIII века. И это консульство было закрыто только один раз в нашей многолетней, столетней истории. Это было в 1938 году.

Поэтому, конечно, сегодняшняя ситуация в германо-российских отношениях чрезвычайно печальна. Я, к сожалению, до сих пор не вижу света в туннеле», – заявил Нечаев.

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