Отношения Сербии и Черногории обострились из-за гонений на Церковь

04.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич пока не принял окончательного решения о том, стоит ли ему посещать северную Черногорию в канун Рождества в знак поддержки Православной Церкви, против которой черногорские власти развернули гонения. Об этом сообщают белградские СМИ со ссылкой на источник в администрации президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кампанию против этого визита уже развернули власти Черногории. Они задействовали лояльного ректора Цетинского богословского института Гойко Перовича.

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«Пусть Вучич посетит наше государство как государственный деятель – по объявленному заранее плану, в течение нескольких дней. Религиозные праздники не являются удачным поводом для этого. Особенно в ситуации, когда мы боремся за права Церкви, а не какой-либо нации или этнической группы», – сказал Перович.

К прочерногорской кампании подключилась и сербская прозападная оппозиция. На портале одного из ее вождей, олигарха Драгана Джиласа, – Direktno.rs – появилась новости о том, будто епископальный совет Сербской Православной Церкви (СПЦ) будет призывать Вучича отменить поездку. Информацию тут же передало Государственное телевидение Черногории.

Епископальный совет СПЦ, в свою очередь, опроверг вброс сербской оппозиции.

Обострились и дипломатические отношения Сербии и Черногории.

Сербский посол в Подгорице Владимир Божович, следуя указаниям из Белграда, отказался получать ноту протеста от МИД Черногории по поводу недавних событий у здания посольства в столице Сербии, когда группой студентов был сожжен черногорский флаг. Позже была предпринята еще одна попытка сжечь госсимвол.

Генеральный секретарь МИД Черногории Миодраг Канкарас заявил, что официальный Белград обязан немедленно отреагировать на эти инциденты, а также «некоторые выступления общественных деятелей».

Посол Сербии в Черногории Божович осудил сожжение флага как неуместный акт, подчеркнув, что это никоим образом не отражает официальную позицию государства Сербии или ее граждан, сообщил Informer.

Он сообщил, что министром внутренних дел Небойшей Стефановичем были приняты все меры для защиты помещений и сотрудников посольства Черногории.

Акции протеста у посольства Черногории в Белграде прошла после принятия парламентом этой страны закона, позволяющего конфисковать православные храмы и монастыри.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин” на фоне массовых протестов по всей стране. Голосов “против” и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста «жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для “черногорской церкви” по примеру Украины. Закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”, предусматривает изъятие 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.