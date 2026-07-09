Отношения Трампа с Путиным мешают всему – сенатор
Сближению Армении и ЕС мешают хорошие отношения президентов России и США.
Об этом сенатор США Крис Ван Холлен заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лесусом), позвонившим ему от лица армянского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я поддерживаю идею сближения Армении с ЕС и движение Армении в этом направлении. Думаю, что администрация Трампа (я не знаю точно, какова их позиция) поддерживала вас в этих устремлениях. Но меня также беспокоят тесные отношения Трампа с Путиным и Россией. И я не знаю, в какой степени это помешает вашим стремлениям к ЕС. Я знаю, что Россия сосредоточена, чтобы предотвратить это», – сказал Ван Холлен.
По его мнению, мифическая дружба Путина и Трампа мешает также «давлению на Россию по Украине». Из-за этого Европе приходится работать за двоих, чтобы добиться для Киева «уважительных» условий мирного соглашения.
«Им приходится больше работать на Украине, потому что администрация Трампа недостаточно поддерживала Украину.
На мой взгляд, это часть проблемы, поэтому европейцам приходится делать еще больше. Им следует делать больше. Но и нам тоже следует делать больше…
США и Европе необходимо оказывать давление, поддерживая Украину, чтобы мы могли достичь соглашения. Трудно точно сказать, какими будут его положения. Очевидно, есть территориальная составляющая. Очевидно, есть и компонента обеспечения безопасности и гарантий. Я думаю, европейцы готовы все это предоставить», – рассуждал Ван Холлен.
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