Отношения Трампа с Путиным мешают всему – сенатор

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Сближению Армении и ЕС мешают хорошие отношения президентов России и США.

Об этом сенатор США Крис Ван Холлен заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лесусом), позвонившим ему от лица армянского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поддерживаю идею сближения Армении с ЕС и движение Армении в этом направлении. Думаю, что администрация Трампа (я не знаю точно, какова их позиция) поддерживала вас в этих устремлениях. Но меня также беспокоят тесные отношения Трампа с Путиным и Россией. И я не знаю, в какой степени это помешает вашим стремлениям к ЕС. Я знаю, что Россия сосредоточена, чтобы предотвратить это», – сказал Ван Холлен.

По его мнению, мифическая дружба Путина и Трампа мешает также «давлению на Россию по Украине». Из-за этого Европе приходится работать за двоих, чтобы добиться для Киева «уважительных» условий мирного соглашения.