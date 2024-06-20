«Отношения за гранью. Я не хочу расшифровывать», – радиоэфир о близости Зеленского и Ермака

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак полностью окружил Владимира Зеленского своими людьми, превратившись в возможного преемника. Более того, в киевской элите ходят слухи об «отношениях за гранью» между этими двумя небритыми мужчинами, появляющимися на публике в одеждах цвета хаки.

«Не один человек из киевского истеблишмента мне говорил, что у Ермака и Зеленского, как бы сказать так, очень теплые, очень личные, даже где-то за гранью отношения. Очень близкие. Если вы понимаете, о чем речь», – сказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в эфире радио «КП».

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«Я бы хотел, чтобы вы расшифровали», – попросил радиоведущий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не хочу расшифровывать. Но их связывает очень много. Именно Ермак был тем человеком, который сменил на посту бывшего главу офиса Андрея Богдана, при котором напрямую проводилась работа с нашим бывшим вице-премьером Козаком в рамках Минских отношений. Сразу после этого Украина заняла проанглийский курс, в пользу Великобритании, – на разрыв Минских соглашений, разворачивание базы на территории Украины в Очакове, что категорически не нравилось РФ, разговоры о возобновлении ядерного оружия… Они очень близко связаны, вплоть до того, что ходят сплетни и слухи… Они в одной лодке», – сказал Царёв.

Елена Зеленская еще год назад признавалась СМИ, что давно не живёт вместе с супругом «по соображениям безопасности», ночуя порознь.