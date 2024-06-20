«Отношения за гранью. Я не хочу расшифровывать», – радиоэфир о близости Зеленского и Ермака

Михаил Рябов.  
20.06.2024 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1337
 
Дзен, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина


Глава офиса президента Украины Андрей Ермак полностью окружил Владимира Зеленского своими людьми, превратившись в возможного преемника. Более того, в киевской элите ходят слухи об «отношениях за гранью» между этими двумя небритыми мужчинами, появляющимися на публике в одеждах цвета хаки.

«Не один человек из киевского истеблишмента мне говорил, что у Ермака и Зеленского, как бы сказать так, очень теплые, очень личные, даже где-то за гранью отношения. Очень близкие. Если вы понимаете, о чем речь», – сказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в эфире радио «КП».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак полностью окружил Владимира Зеленского своими людьми, превратившись в...

«Я бы хотел, чтобы вы расшифровали», – попросил радиоведущий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Я не хочу расшифровывать. Но их связывает очень много. Именно Ермак был тем человеком, который сменил на посту бывшего главу офиса Андрея Богдана, при котором напрямую проводилась работа с нашим бывшим вице-премьером Козаком в рамках Минских отношений. Сразу после этого Украина заняла проанглийский курс, в пользу Великобритании, – на разрыв Минских соглашений, разворачивание базы на территории Украины в Очакове, что категорически не нравилось РФ, разговоры о возобновлении ядерного оружия…

Они очень близко связаны, вплоть до того, что ходят сплетни и слухи… Они в одной лодке», – сказал Царёв.

Елена Зеленская еще год назад признавалась СМИ, что давно не живёт вместе с супругом «по соображениям безопасности», ночуя порознь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть