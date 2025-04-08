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Киев останется за скобками переговоров вне зависимости от претендентов на роль украинского президента-миротворца. России и США нужно налаживать взаимовыгодное сотрудничество, без опоры на украинский кризис и украинскую политику.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашим СМИ и экспертному сообществу давно пора сменить риторику. Точно так же, как поговорили о возобновлении «зернового коридора», на другие темы пообращали внимание. В этом смысле у Киева нет абсолютно никакого переговорного потенциала. Я думаю, что всё должно решаться Москвой и Вашингтоном напрямую, двумя президентами, без всякого апеллирования к кому угодно. Не нужно вспоминать ни об Азарове, ни о Тимошенко. Фигура Порошенко всплывает, и мы начинаем дискутировать, кто же на Украине будет править и с нами вести какие-то переговоры», – отметил эксперт.

Он добавил, что все подобные темы для обсуждения – совершенно искусственные и нежизнеспособные.

«Надо говорить о развитии отношений между США и РФ, надо восстанавливать взаимодействие. Потенциал-то серьёзный, мы окончательно не разрывали никаких связей. Россия поставляет в США уран и титан, ракетные двигатели. Кстати говоря, все системы Маска работают на советском наследии, и используются не только наши технологии, наши научные наработки, но и то, что воплощено в металле. Ведь знаменитая ракета «Сатана», о которой весь мир знает и в своё время трепетал, она была использована для того, чтобы тысячные группировки Маска доставлять на низкую орбиту и реализовать его замыслы», – подчеркнул Горбачёв.

По его оценке, подобный опыт нужно использовать и развивать во взаимоприемлемых форматах и на взаимовыгодной основе.