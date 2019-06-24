«Отношусь с уважением к их достижениям» – польский посол о бандеровских головорезах

24.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Польше считают, что украинские националисты, вырезавшие евреев и поляков, имеют серьезные заслуги в борьбе с Красной армией.

Об этом в интервью журналу «Український тиждень» заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий, по словам которого Украина сталкивается с серьезной проблемой национализма.

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Дипломат также объяснил, что имеет в виду «реабилитацию или даже прославление лиц и идеологий, которые в 1930-1940-х произносили лозунги «Украина для украинцев» и не видели возможности жизни на территориях, где проживали украинцы, других народов».

«Редко исторические фигуры черно-белые, то есть только хорошие или плохие. Я понимаю, что есть достижения украинского национализма в противостоянии Красной армии и советской угрозе. Я с уважением отношусь к тем достижениям, но в Польше мы ожидаем, что с украинской стороны будет понимание, что эта ситуация не черно-белая и часто у лиц, имеющих заслуги в борьбе с советами, руки в еврейской и польской крови», – сказал дипломат.