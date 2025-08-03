Количество дезертирств в украинской армии уже стремится к полумиллиону человек, а командование и Зеленский даже не думают решать проблему.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причины дезертирств очень разные. Но наши великие генералы и наш главнокомандующий слышать об этом не хотят. Все помнят заявление Зеленского в стенах Верховной рады, что наши защитники вернутся с победой. При том, что по большому счёту у нас всё держится на людях, которые пошли с первых дней войны. Тех, кого сейчас бусифицируют, по-другому мы не можем назвать, потому что нормальной мобилизации нет, они в своём большинстве не воины, они не способны нести службу и защищать так, как нужно», – сказала Скороход.