«Относятся как к животным» – на Украине насчитали почти полмиллиона дезертиров
Количество дезертирств в украинской армии уже стремится к полумиллиону человек, а командование и Зеленский даже не думают решать проблему.
Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Причины дезертирств очень разные. Но наши великие генералы и наш главнокомандующий слышать об этом не хотят. Все помнят заявление Зеленского в стенах Верховной рады, что наши защитники вернутся с победой.
При том, что по большому счёту у нас всё держится на людях, которые пошли с первых дней войны. Тех, кого сейчас бусифицируют, по-другому мы не можем назвать, потому что нормальной мобилизации нет, они в своём большинстве не воины, они не способны нести службу и защищать так, как нужно», – сказала Скороход.
«А причины дезертирств не поменялись. Первое и самое основное – это моральная и физическая усталость. Более того, им очень часто сложно попасть на лечение, попасть на какую-то реабилитацию. Даже элементарно пойти в отпуск. Поэтому они в какой-то момент дезертируют.
Вторая история – это просто деморализация и плохие отношения с командованием, отношения командиров к обычному солдату, которое тоже приводит к тому, что ребята выбираются дезертирство, чем быть убитым в затылок.
И вот теперь мы добрались к 400 тысячам дезертирств. Да, многие возвращаются. Но очень многие принципиально никогда не вернутся. Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным. А отношение к ним «вы вернетесь только после победы» – только усугубляет ситуацию», – добавила укро-депутат.
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