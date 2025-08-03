«Относятся как к животным» – на Украине насчитали почти полмиллиона дезертиров

Вадим Москаленко.  
03.08.2025 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 351
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Количество дезертирств в украинской армии уже стремится к полумиллиону человек, а командование и Зеленский даже не думают решать проблему.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество дезертирств в украинской армии уже стремится к полумиллиону человек, а командование и Зеленский...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Причины дезертирств очень разные. Но наши великие генералы и наш главнокомандующий слышать об этом не хотят. Все помнят заявление Зеленского в стенах Верховной рады, что наши защитники вернутся с победой.

При том, что по большому счёту у нас всё держится на людях, которые пошли с первых дней войны. Тех, кого сейчас бусифицируют, по-другому мы не можем назвать, потому что нормальной мобилизации нет, они в своём большинстве не воины, они не способны нести службу и защищать так, как нужно», – сказала Скороход.

«А причины дезертирств не поменялись. Первое и самое основное – это моральная и физическая усталость. Более того, им очень часто сложно попасть на лечение, попасть на какую-то реабилитацию. Даже элементарно пойти в отпуск. Поэтому они в какой-то момент дезертируют.

Вторая история – это просто деморализация и плохие отношения с командованием, отношения командиров к обычному солдату, которое тоже приводит к тому, что ребята выбираются дезертирство, чем быть убитым в затылок.

И вот теперь мы добрались к 400 тысячам дезертирств. Да, многие возвращаются. Но очень многие принципиально никогда не вернутся. Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным. А отношение к ним «вы вернетесь только после победы» – только усугубляет ситуацию», – добавила укро-депутат.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить