Отобранный у УПЦ древний собор в Чернигове не принес счастья раскольникам

Заложенный ещё в 1030 году и недавно отобранный властями у Украинской Православной Церкви Спасо-Преображенский собор в Чернигове не принес счастья созданной на основе томоса от стамбульского патриарха Варфоломея, поддерживаемой украинскими властями и частично признанной в православном мире «ПЦУ».

Как говорится в сюжете телекомпании «Суспільне.Чернігів», одно из старейших сохранившихся монументальных каменных строений Украины, главное сооружение Чернигово-Северского княжества, иуникальный для всей Восточной Европы памятник архитектуры – отныне перестанет быть действующим православным храмом и останется только музеем. Перевод бывшего храма в новый статус произойдет уже до конца этого месяца, на день конституции, 28 июня.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Как утверждают в Министерстве культуры и информационной политики Украины, храм собираются реставрировать на протяжении ближайших десяти лет. Естественно, у «ПЦУ» денег на это нет, отсюда и решение о его передаче государству. Напомним, ы октябре 2023 года храм отобрали у местной общины канонической УПЦ, а уже декабре того же года заповедник «Чернигов древний» передал храм «ПЦУ», после чего собор был внезапно…закрыт на реставрацию.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По словам гендиректора заповедника «Чернигов Древний» Натальи Ребровой, это делают для того, чтобы заработать деньги на реставрацию собора. Во время подготовительных работ и реставрации хотят привлечь опыт коллег из заповедника «София Киевская».

«Мы начинаем дорогу по тому, чтобы Спас занял свое достойное место среди самых выдающихся памятников Украины и Европы. И здесь нашими первыми партнерами стали лучшие специалисты Украины в этом вопросе, это Национальный заповедник «София Киевская». Колоссальный объем научной, реставрационной, исследовательской работы, которые необходимо выполнить в Спасе, мы выполним вместе», — отметила она.

В свою очередь, генеральный директор «Софии Киевской» Неля Куковальская заявляет, что для восстановления Спасо-Преображенского собора понадобится около десяти лет.

«Они пренебрежительно относились и мне так кажется, что они использовали его как место для зарабатывания средств. Они их зарабатывали, но ни копейки не вкладывали. И эти закопченные стены, этот мусор, которого здесь просто множество, вещи, которые являются неаутентичными, которые очень меняют интерьеры — этого не должно было быть», — утверждает она, критикуя церковников из каноничнской УПЦ.

Как видим, все упирается в деньги. Древний собор необходимо содержать, но денег на это у ПЦУ нет. К слову, аналогичная ситуация сложилась и в большинстве других украинских храмов, отобранных у канонической УПЦ в пользу ориентированной на Стамбул структуры митрополита Епифания (Думенко). Верующие в них не ходят, поскольку отобрать храм у конкурентов, пользуясь господдержкой – дело нехитрое, а вот создать вокруг него реальную живую общину прихожан – совсем другое дело. Неудивительно, что злопыхатели по своему расшифровывают аббревиатуру «ПЦУ» – Пустые Церкви Украины.