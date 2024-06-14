Отобранный у УПЦ древний собор в Чернигове не принес счастья раскольникам
Заложенный ещё в 1030 году и недавно отобранный властями у Украинской Православной Церкви Спасо-Преображенский собор в Чернигове не принес счастья созданной на основе томоса от стамбульского патриарха Варфоломея, поддерживаемой украинскими властями и частично признанной в православном мире «ПЦУ».
Как говорится в сюжете телекомпании «Суспільне.Чернігів», одно из старейших сохранившихся монументальных каменных строений Украины, главное сооружение Чернигово-Северского княжества, иуникальный для всей Восточной Европы памятник архитектуры – отныне перестанет быть действующим православным храмом и останется только музеем. Перевод бывшего храма в новый статус произойдет уже до конца этого месяца, на день конституции, 28 июня.
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Как утверждают в Министерстве культуры и информационной политики Украины, храм собираются реставрировать на протяжении ближайших десяти лет. Естественно, у «ПЦУ» денег на это нет, отсюда и решение о его передаче государству. Напомним, ы октябре 2023 года храм отобрали у местной общины канонической УПЦ, а уже декабре того же года заповедник «Чернигов древний» передал храм «ПЦУ», после чего собор был внезапно…закрыт на реставрацию.
По словам гендиректора заповедника «Чернигов Древний» Натальи Ребровой, это делают для того, чтобы заработать деньги на реставрацию собора. Во время подготовительных работ и реставрации хотят привлечь опыт коллег из заповедника «София Киевская».
«Мы начинаем дорогу по тому, чтобы Спас занял свое достойное место среди самых выдающихся памятников Украины и Европы. И здесь нашими первыми партнерами стали лучшие специалисты Украины в этом вопросе, это Национальный заповедник «София Киевская». Колоссальный объем научной, реставрационной, исследовательской работы, которые необходимо выполнить в Спасе, мы выполним вместе», — отметила она.
В свою очередь, генеральный директор «Софии Киевской» Неля Куковальская заявляет, что для восстановления Спасо-Преображенского собора понадобится около десяти лет.
«Они пренебрежительно относились и мне так кажется, что они использовали его как место для зарабатывания средств. Они их зарабатывали, но ни копейки не вкладывали. И эти закопченные стены, этот мусор, которого здесь просто множество, вещи, которые являются неаутентичными, которые очень меняют интерьеры — этого не должно было быть», — утверждает она, критикуя церковников из каноничнской УПЦ.
Как видим, все упирается в деньги. Древний собор необходимо содержать, но денег на это у ПЦУ нет. К слову, аналогичная ситуация сложилась и в большинстве других украинских храмов, отобранных у канонической УПЦ в пользу ориентированной на Стамбул структуры митрополита Епифания (Думенко). Верующие в них не ходят, поскольку отобрать храм у конкурентов, пользуясь господдержкой – дело нехитрое, а вот создать вокруг него реальную живую общину прихожан – совсем другое дело. Неудивительно, что злопыхатели по своему расшифровывают аббревиатуру «ПЦУ» – Пустые Церкви Украины.
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