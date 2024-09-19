Украинское руководство сокращает расходы на армию и беженцев, а вместо этого увеличивает свою коррупционную кормушку. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, в недавнем прошлом – один из высокопоставленных подельников Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Согласно бюджетной декларации, которую занесло правительство Шмыгаля, расходы на ВСУ следующие три года будут уменьшаться: с 2,2 триллиона гривен до 1,5. А расходы на дороги, на которых зарабатывал Тимошенко, на которых зарабатывал весь офис, о которых Счетная палата не выдает результаты своей работы аудита – будут выделять дополнительные ресурсы. И за три года планируют выделить фактически пол триллиона гривен», – сказал Разумков.

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«Вместо того, чтобы направить их на восстановление жилья для тех, кто потерял его, для тех, кто поверил офису и готовился к шашлыкам, готовился к отдыху летом, готовился к тому, что войны не будет, послушал спикеров офиса президента и распаковал чемоданы и навсегда остался в Ирпене, Буче, Изюме и других городах. Или тех, кто убежали, потеряли родных, близких, или те, кто потеряли там машины, потеряли свое имущество и сегодня скитаются по Украине, и по миру. Так, может, лучше на это выделить деньги для тех, кто действительно нуждается в помощи государства, а не так, как правительство – забрать выплаты для временно перемещенных лиц? Что правительство делает для того, чтобы помочь простым людям, кроме того, чтобы поднять налоги, забрать последнее, уничтожить полностью систему экономической стабильности в государстве, которая и так три имеется не на правительстве, а держится на простых украинцах?» – картинно сочувствовал Разумков, жирующий на государственных льготах как бывший спикер Рады.

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