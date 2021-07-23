Отопительный сезон Украина пройдет с ростом цен и ограничениями

23.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Из-за повышения тарифов на перевозки по железным дорогам у тепловой генерации Украины возникнут дополнительные сложности с поставками угля, запасы которого сейчас находятся на минимуме, что поставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил замглавы Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Сергей Чех, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая угроза есть. Что значит «не пройдем»? Пройдем. С ограничениями. Или ограничения будут по инвестированию, по ремонтной компании, или по отпуску электроэнергии, чего не было. Энергетики всегда оценивают это уже как чрезвычайную ситуацию. Вопросы есть», – сказал эксперт.

«Все, кто работают в тепловой генерации, являются юрлицами, большинство – частный бизнес. Их нельзя заставить работать. Только на нашем рынке есть такая норма, что производитель должен продавать на рынке на сутки вперед 10% энергии, которая вырабатывается. Его вынуждают это делать. Скажите, что мы должны делать, если мы работаем себе в убыток? Уменьшать объемы производства. За этим что будет? Будет, во-первых, рост цен. Потом – импорт электроэнергии. И мы потеряем. И энергетики, и транспортники и так далее», – сказал Чех.