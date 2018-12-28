«Оторвите задницу от стула!» – от властей требуют готовиться к химатаке Украины

28.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Руководству ДНР не следует ограничиваться предупреждениями о химической атаке Украины – в кратчайшие сроки необходимо предпринять меры, которые спасут жизни военных и мирного населения в случае провокации Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Диалог» заявил экс-глава Совбеза ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, реальность этой угрозы невысока, но при этом к ней необходимо готовиться, учитывая неадекватность нынешней украинской власти.

«Я стараюсь трезво к этому относиться. Исключать этого нельзя, поэтому я бы подверг это все скепсису, но сделал все от меня зависящее на тот случай, если даже этот ничтожный 1% мог бы реализоваться.

Наши же сейчас во всю ивановскую талдычат, но при этом ничего не делают. Ни для дезактивации, ни для подготовки гражданского населения, ни для подготовки эвакопунктов, самих бойцов – ни для чего. Просто треплют языками.

Если это случится, и у нас будут жертвы, эти жертвы я поставлю в вину не Украине. От сумасшедших чего ждать? Здравого смысла какого-то? Они нас убивают уже который год и никак не придут к пониманию того, что они нас убивают. Они считают, что «мы сами себя обстреливаем». Чего от них ждать, ну сумасшедшие, чего возьмешь? А от наших есть что ждать.

И, если они не предпримут необходимых мер, а люди погибнут в результате этого – «казнить, нельзя помиловать». Только так. Всех вешать за ноги, бить палками, бл.. и гнать к чертовой матери. Потому что трепать своими языками и при этом не пошевелить ни одной рукой, ни ногой, ни задницу оторвать от стула – это преступление.

Если они такое с нами сотворят, в таком случае эту всю власть надо будет одним махом построить всех, нахрен, и на «передок», чтобы они оттуда уже живыми не возвращались. После этого прощения им не будет. Только все меры, которые необходимы, нужно принимать», – заявил Ходаковский.