Отошедший от истерики Эрдоган поплёлся в Москву без козырей

04.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Бесспорно, что в Москве между президентами РФ и Турции будет достигнут какой-то компромисс, однако Кремлю не стоит в очередной раз проявлять чрезмерную мягкость – турецкий лидер Эрдоган не из тех, кто это должным образом оценит.

Об этом у себя в Telegram-канале написал российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нам едет Эрдоган. К нам, потому что Путин отказался ехать к ним. Кстати, сама по себе эта ситуация показывает, кому эта встреча нужнее…

Когда Россия пошла туркам навстречу по вопросам зон деэскалации, Идлиба, курдов, совместного патрулирования и прочее, турки (вполне в русле восточной традиции) восприняли это как признак слабости (и совершенно напрасно!)

Россия вместо того, чтобы испугаться за «Турецкий поток», крымских татар и проливы, занимает достаточно твёрдую и хладнокровную позицию.

Иранцы готовы резать турок на их наблюдательных постах (8 из которых уже оказались в тылу сирийской армии и фактически выполняют роль заложников), потому что удары турецких беспилотников привели к жертвам в рядах КСИР и Хезболлы.

А курды просто на низком старте и только ждут, когда им позволят снова взяться за оружие. И даже прямое участие турецкой армии в боевых действиях не смогло переломить ситуации. При этом турки несут потери.

Сирийцы тоже несут потери, но существенно меньше того, что Эрдоган заявляет у себя для внутреннего потребления», – пишет Михеев.

В итоге, как отмечает автор, у Эрдогана началась форменная истерика.

«Потому что обращение в НАТО, шантаж ЕС беженцами, заявления о проливах и 16-ти войнах с Россией — это именно признаки истерики. Кстати, обратите внимание, что ничего существенного от Запада Эрдоган пока добиться не смог.

А если бы вдруг добился, то это стоило бы потери отношений с Россией и означало бы поражение Эрдогана в отношениях с США, так как фактически пришлось бы приползти к американцам на поклон. Тем самым американцам, которых сам Эрдоган обвинял в организации попытки военного переворота (от которого мы его спасли — может быть и зря)», – подчеркнул политолог.

Кроме того, отказ Москвы менять режимы в Турции, отмечает эксперт, в данном вопросе – важное преимущество России, что Эрдогану следовало бы учесть.

«А ещё надо вспомнить разногласия с ЕС по бурению шельфа. А ещё явные проблемы в Ливии. В общем, Эрдоган едет в Москву вовсе не с козырными картами на руках.

Он отчасти стал заложником собственной, несколько нервической харизмы, которая хороша на предвыборных митингах, но не годится в подобных ситуациях. Он не смог обеспечить свою амбициозную заявку достаточными ресурсами. По-русски говоря, «широко шагаешь — штаны порвёшь». И у Эрдогана уже одна штанина явно потрескивает», – добавил Михеев.

По его словам, Турция – это, может быть, и величина, но пока что не такая, что можно вообще игнорировать реальность.

«Впрочем, ясно и то, что в Москве «турецкий султан» попытается по-восточному вывернуть всё в свою пользу, несмотря на объективные проблемы. В конечном итоге всё будет решено в личной встрече тет-а-тет Путина и Эрдогана.

Понятно и то, что какой-то компромисс неизбежен. Однако, на мой взгляд, не стоит в очередной раз проявлять излишнюю мягкость. Эрдоган этого не способен оценить», – подытожил Сергей Михеев.