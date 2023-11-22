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В Тбилиси накануне состоялось очередное заседание суда по делу Михаила Саакашвили, который предстал на публике вполне здорового человека, живого, похудевшего и постройневшего, но не в состоянии убитых мощей, как ожидала подтанцовка из числа российских либералов и укронацистов.

Саакашвили вид имел бодрый, болтал не умолкая и показывал присутствующим картинки, в частности, с молдавской президентшей Майей Санду, очевидно, доказывая, что и она требует его освобождения.

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Перейдя на украинский, Саакашвили обратился к жителям Украины, призывав ждать истощения России.

«Я настроен очень оптимистично. Не нужно депрессии. Наш враг тоже устает и у него нет будущего. Сейчас нам главное – не поругаться, и мы обязательно победим. Слава нации – смерть врагам», – сказал Саакашвили на ломаной мове, пообещав еще вернуться на Украину.

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Один вывод, который можно сделать, посетив страничку с видео судебного процесса на канале Саакашвили в YouTube, — общественности плевать на бывшего грузинского фюрера с высокой колокольни. Количество просмотров — мизерное.