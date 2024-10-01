Отползают не по Конфуцию! Зюганов и Миронов раскритиковали бюджет РФ на следующий год

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Проект бюджета на 2025 год внесен в Госдуму РФ, он будет рассмотрен 24 октября.

Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил вице-спикер Александр Жуков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство прогнозирует в этом году рост ВВП 3,9%. Прогноз на следующий год – примерно 2,5-2,6%. И примерно такой же прогноз на последующие годы. Что касается инфляции, то в этом году правительство прогнозирует достаточно высокие темпы. На следующий год предполагается, что инфляция снизится до 4,5%. Доходы федерального бюджета на следующий год запланированы в сумме 40,3 трлн руб. Эта сумма на 6,7 трлн руб больше, чем было утверждено в законе о бюджете прошлого года», – сказал Жуков.

Он отметил, что доходы бюджета растут, несмотря на западные санкции. При этом доля нефтегазовых доходов будет снижена с 35 до 27%.

Расходы бюджета составят 41,5 трлн руб, что на 7,1 больше, чем планировалось. Бюджет будет, в первую очередь, расходоваться на выполнение социальных обязательств, оборону и достижение технологического суверенитета.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов недоволен проектом бюджета и считает, что он «не отвечает требованиям Конфуция». Компартия предложит свой бюджет развития с расходной частью – на 10 трлн больше.

Еще один альтернативный проект представит «Справедливая Россия». Лидер партии Сергей Миронов похвалился тем, что два года назад предлагал ровно такой же бюджет, какой внесло в этом году правительство.

«Когда я увидел цифру планируемой инфляции – 4,5%, я испытал такое дежавю. Где-то я уже это видел. Правильно, на этот год тоже было в планах 4,5%. А ничего, что сейчас 7,2%? Я скажу по-простому, но это правда: с потолка взяты эти цифры Министерством экономического развития. Никакой инфляции в 4,5% в 2025 году не будет. Точно так же, как прогноз роста ВВП на 2,5 %. Ребята, ну давайте закапываться, белые одежды надевать – и понятно куда ползти. Мы должны прорываться. Такую задачу ставит президент. А правительство в лице финансово-экономического блока делает все, чтобы отползать», – заключил Миронов.