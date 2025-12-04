Отправим спецназ разнести базы хранения британских БЭКов – российский полковник

Анатолий Лапин.  
04.12.2025 19:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 490
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина


Россия должна организовать конвоирование торговых судов и танкеров в Черном море, чтобы защитить их от атак украинских безэкипажных катеров британского производства.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна организовать конвоирование торговых судов и танкеров в Черном море, чтобы защитить их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сивков также отмечает, что необходимы операции спецназа, который будет уничтожать портовую инфраструктуру Украины.

«Будет, скорее всего, проведена комплексная операция. Это будет операция сил спецопераций наших, которая будет решать задачу уничтожения отдельных баз. Высадились, уничтожили, ушли и вернулись

Есть такие подразделения, которые могут решать задачу. Их численность небольшая, 100-150 человек, которые решают эти задачи… Речь идёт о конкретных выделенных объектах, базах, где они размещены.

Второй момент – это нанесение ударов с применением ракет разных классов по уничтожению вот этих вот районов, где дислоцируют, мест хранения

Далее, что может быть? Это решаться будет задача организации патрулирования непосредственно у побережья Украины для того, чтобы заблокировать выход этих БЭКов в море», – заключил Сивков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить