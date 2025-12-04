Отправим спецназ разнести базы хранения британских БЭКов – российский полковник

Россия должна организовать конвоирование торговых судов и танкеров в Черном море, чтобы защитить их от атак украинских безэкипажных катеров британского производства.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сивков также отмечает, что необходимы операции спецназа, который будет уничтожать портовую инфраструктуру Украины.

«Будет, скорее всего, проведена комплексная операция. Это будет операция сил спецопераций наших, которая будет решать задачу уничтожения отдельных баз. Высадились, уничтожили, ушли и вернулись…

Есть такие подразделения, которые могут решать задачу. Их численность небольшая, 100-150 человек, которые решают эти задачи… Речь идёт о конкретных выделенных объектах, базах, где они размещены.

Второй момент – это нанесение ударов с применением ракет разных классов по уничтожению вот этих вот районов, где дислоцируют, мест хранения…

Далее, что может быть? Это решаться будет задача организации патрулирования непосредственно у побережья Украины для того, чтобы заблокировать выход этих БЭКов в море», – заключил Сивков.