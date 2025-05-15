На Запорожской атомной станции находится как американское ядерное топливо, так и отработанные ядерные отходы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал руководитель российского «Атоминфо-центра» Александр Уваров, обративший внимание, что на четырех из шести блоков ЗАЭС используется американское топливо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На складе там есть запас свежего американского топлива. Оно нам не нужно. Это не наша собственность. Его купила Украина у американской компании Westinghouse. Где сейчас очень беспокоятся за свою интеллектуальную собственность. Хотя ничего особенного в этом топливе нет. Но формально они правы. Самый простой вариант в этом случае, когда наступит перемирие или мир, или будет образовано какое-то окно в боевых действиях, сказать: «Забирайте». Если это украинская собственность, забирайте это топливо на Украину», – сказал Уваров в интервью «Московскому комсомольцу».

.При этом он добавил, что есть еще одна проблема – отработанное американское топливо, которого довольно мног хранится на станции.

«И вот здесь мы натыкаемся на противоречие. Когда американцы продают топливо в третью страну, они говорят, что будет с этим топливом после работы, их не касается. По нашим правилам мы должны были бы отправить его на переработку, чтобы извлечь из него всякие ценные материалы и вернуть их в топливный цикл. Но мы не можем этого сделать, потому что хозяева топлива юридического разрешения нам на это не дают. Да нам это отработавшее топливо и не нужно. Своего хватает», – подчеркнул атомщик.

По его словам, в этой ситуации самое разумное будет после окончания боевых действий отправить эти ядерные отходы на Украину.

«Тем более что у них в Чернобыльской зоне есть теперь централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива. Этот вопрос, конечно, не атомщики будут решать. Это вопрос политический. Я подозреваю, что Украина будет против этого решения. Ведь пока это отработавшее топливо находится на Запорожской АЭС, можно будет постоянно подавать всевозможные протесты, писать различные ноты», – говорит специалист.

При этом он не исключил и другие варианты.