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09.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Отправить весь либеральный сброд на Украину вместо Саакашвили! – Жириновский

Новости Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот уволил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он также считает, что работать в Киев должны поехать все российские либералы.

Об этом он заявил журналистам сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский увольняет Саакашвили. Наоборот – дать работу, в правительстве, в своей администрации, и позвать Ходорковского, позвать Каспарова, Гудкова. Не надо было отпускать Немцова, он же был советником у Ющенко. Это лучшие кадры – в кавычках. Но там, на Украине, и это бы сгодилось», – сказал Жириновский.

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