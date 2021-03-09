Отправить весь либеральный сброд на Украину вместо Саакашвили! – Жириновский

09.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот уволил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он также считает, что работать в Киев должны поехать все российские либералы.

Об этом он заявил журналистам сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский увольняет Саакашвили. Наоборот – дать работу, в правительстве, в своей администрации, и позвать Ходорковского, позвать Каспарова, Гудкова. Не надо было отпускать Немцова, он же был советником у Ющенко. Это лучшие кадры – в кавычках. Но там, на Украине, и это бы сгодилось», – сказал Жириновский.