Отправка националистов на фронт – идея Зеленского

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Переброска украинских националистов в место планируемого разведения войск в Золотом согласована президентом Владимиром Зеленским для отвлечения внимания от предстоящего принятия закона о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что идет подготовка к главному проекту всей этой истории на Украине. Главный проект – это получение украинской земли в собственность не украинских, а европейских и американских компаний и корпораций.

Чтобы сейчас таких злых и агрессивных националистов не делать своими основными противниками в этой борьбе, в борьбе за принятие закона, который будет зимой, нужно, что называется, выплеснуть пар на фоне «быть фронту», «не быть фронту» и так далее.

И пойдут на уступки, скажут: «Фронту быть». Они получат свое, сохранят амбиции, деньги получат, для них война – мать родная.

Но взамен от них попросят: «Вы тут отдохните, после того как повоюете месяц-другой, а когда будем принимать закон о земле, вы займитесь передислокацией, подготовкой, и не сильно штурмуйте Раду».

Вот какой ход я вижу на хитрой доске проведения главного закона – о земле. Вот что ждет Украину в ближайшей перспективе», – пояснил он.

Таким образом, по мнению парламентария, украинский президент Владимир Зеленский устанавливает с националистами договор, обменивая свои мирные обещания на беспрепятственное принятие закон о продаже земли.