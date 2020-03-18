Отправка Украины на карантин – последний шанс для Зеленского обменять землю на транши МВФ

18.03.2020, Киев, Валентин Филиппов

Зеленский – это Порошенко, только в зеленой шкуре. Карантин объявлен, чтоб продать землю и взять кредит. Кто поддаётся панике – превращается в порохобота.

Киеву не нужен мир в Донбассе. Козак с Ермаком не договорятся. Новые форматы бесполезны, когда есть старые. Прямые переговоры между Киевом и ЛДНР продолжаются с 2014 года в Минске.

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О том, что Зеленский – это франшиза, распроданная по регионам и олигархам, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал киевский политтехнолог Сергей Слободчак.

Валентин Филиппов: Напомним, что наша импровизированная студия, это единственное место, где сегодня можно собираться большими компаниями, ничего не бояться, чихать друг на друга.

Здравствуйте, Сергей.

Сергей Слободчак: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Сергей, вы сейчас находитесь в Киеве, вы там живёте и работаете, я прослушал обращение Зеленского к нации, скажите, а каким образом от коронавируса могут помочь такие мероприятия, как принятие рынка земли и одалживание денег у МВФ?

Сергей Слободчак: Я думаю, что коронавирус и связанный с ними режим карантина, это просто инструменты получения нового кредита МВФ и для запуска свободной продажи сельскохозяйственных земель. Просто использовали это, как повод, потому что попытка в лоб принять, нахрапом, этот закон – в начале февраля провалилась. Поэтому сейчас внешние бенефициары поставили такие задачи, и Зеленский и его окружение используют эту тему с коронавирусом, что бы выполнить поставленные перед ними задачи. В первую очередь, это запуск рынка земли и, желательно, ещё кредитов набраться, как сучка блох.

Валентин Филиппов: При этом никому нельзя вместе собираться, никаких собраний, никаких перемещений из города в город. А скажите, если нельзя вместе собираться, подразделения ВСУ… Им тоже нельзя находиться так скученно в районе Донбасса?

Сергей Слободчак: Не стоит к букве закона придираться, к этим постановлениям. Я же объяснил, это всё повод для решения главной задачи. И никто на детали не смотрит. Это всё пиар-кампания для запуска рынка земли.

Валентин Филиппов: С вашей точки зрения, офис президента Зеленского, он действительно настроен на мирное урегулирование ситуации на Донбассе?

Сергей Слободчак: Он настроен проводить пиар-кампанию за счёт мирного урегулирования, чтобы в глазах избирателя «зеленые», Зеленский, «слуги» ассоциировались с запросом на мир, потому что есть большой запрос на мирное урегулирование. Это показывают все социологические исследования. Собираются ли они на практике это делать? Я считаю, что нет, потому что мы никаких конкретных действий не видим в этом плане. Ну, им надо провести обмен пленными, как инструмент своей пиар-кампании, встретиться в Путиным в нормандском формате, но выполнять политические и другие пункты политических взаимоотношений они не собираются.

Валентин Филиппов: Ну, если бы удалось просто остановить войну, по-моему, да и черт с ними, с этими пунктами.

Сергей Слободчак: Смотрите. Просто остановить войну не получится. Останавливать войну – это надо договариваться. А договариваться на основе какого-то документа. Правильно? Вот этот момент есть, на основании которого Порошенко в 2015 году остановил войну.

Валентин Филиппов: Ну, я вот смотрю на примере того же Приднестровья хотя бы. Я даже не понимаю, на основании какого документа там была остановлена война почти тридцать лет назад. И удается сосуществовать. Кто-то считает это разными государствами, кто-то одним государством, но люди мирно живут, перемещаются друг к другу, получают те же пенсии. Ходят на работу. Кто-то на левый берег Днестра, кто-то на правый берег Днестра.

И когда вдруг что-то, например, Президент Приднестровья Шевчук по окончании своей каденции поехал жить в Кишинев, например. Не сбежал куда-то в Москву. И молдавский какой-то лидер может поехать в Приднестровье и там рыбу ловить. А на основании какого документа? Они так и не урегулировали, не могут понять, как быть дальше. Но, при этом, люди-то живут.

Сергей Слободчак: Ну, давайте их всех в состав минский контактной группы, они расскажут, как они это делают. У нас вот такая ситуация. Я готов оперировать теми красными, зелеными и прочими флажками и фактами, которые есть в этой конфликтной ситуации.

Валентин Филиппов: Действительно ли атмосфера в политических кругах в Киеве настолько напряжена вот с этими красными линиями, «не дадим агрессору ни уступки», «война до победного конца»? Действительно ли создана такая атмосфера?

Сергей Слободчак: Я думаю, что сейчас нет установки внешних игроков главных – Москвы и Вашингтона – насчет того, как решать эту всю ситуацию с войной на Донбассе. Все остальное – это производные. Какие там красные флажки, о которых кричит Порошенко и вся эта гоп-компания? Так Порошенко в 2015 году давал команду Кучме подписывать Минские соглашения, где терминология заложена полностью внутреннего военного конфликта. Что же он теперь кричит «зрада, зрада»? Мальчиш-плохиш залез на бочку печенья и кричит нам про «зраду».

Поэтому, вся эта атмосфера, как только внешние игроки договорятся, она испарится в мгновение ока. Но, изначально я не вижу установки со стороны власти, не вижу конкретных действий насчет того, чтобы Минские соглашения выполнять, на то, чтобы заниматься мирным урегулированием. Всех устраивает ситуация «ни мира, ни войны».

Если бы не устраивала, мы бы увидели конкретные действия: конкретный Закон об амнистии, конкретный Закон о проведении местных выборов на Донбассе вносятся в Верховную Раду и принимаются. Он не вносится.

Валентин Филиппов: Не, ну как он может быть внесен? Там же в Минских сказано – надо договориться вначале с Донбассом, а потом вносить.

Сергей Слободчак: Ну, а что мешает? Подождите, работает Минская контактная группа, там есть подгруппы. Что мешает договариваться в этих подгруппах, согласовать это все – и вперед?

Валентин Филиппов: Ну, в принципе, да.

Сергей Слободчак: Ну, ничего же не мешает. Они с 2015 года, да, даже раньше, работает эта контактная группа, с 2014 года работает. Что мешает согласовать, если есть интерес согласовать? Мы же помним эту поговорку, что когда человек хочет добиться какого-то результата, он ищет возможности для этого, когда не хочет, он ищет оправдание. Вот мы сейчас слышим оправдания. На выборах эта власть обещала совсем другое.

Валентин Филиппов: То есть, вы считаете, что к вероятным местным выборам на Украине с Донбассом не будет никак договорено?

Сергей Слободчак: Будет масса криков, воплей, шароварщины и шапкозакидательства, обещаний, чтобы ассоциироваться с этим запросом на мир. Со стороны власти будет масса тумана на счет того, какие титанические усилия принимаются в плане мирного урегулирования. Если мы возьмем карту мирного урегулирования в виде Минских соглашений, то мы увидим, что они не делают совсем ничего.

Валентин Филиппов: Как ощущение, рейтинг Зеленского и его команды, я имею в виду вообще «слуги народа», эйфория клоунов, ну как клоунов, артистов, непричастных людей, которых в политике до этого не было, «мы их пригласили, и они что-то сделают, ну, по крайней мере, плохо не сделают», рейтинг у них падает или нет?

Сергей Слободчак: С точки зрения политтехнологий есть только рейтинг Зеленского. Я люблю классика Виктора Андреевича Ющенко, который сказал в 2008 году «я вас всех на помойке нашел» тем, кого он привел в Нашу Украину.

Валентин Филиппов: Да, что-то было такое.

Сергей Слободчак: «Слуг народа», «зеленых», «серо-буро-малиновых», их в природе не существует, если завтра куда-то исчезнет Зеленский со своим рейтингом. Они исключительно на бренд-эффекте прошли в Верховную Раду, сами по себе они никто, и звать их никак. Поэтому, здесь как бы два рейтинга. Я из того что вижу, идет разочарование достаточно жестокое в поведении, политике, фигуре самого Зеленского. Рейтинг бренда «Слуга народа», он как бы прицепом идет за ним. Чуть поменьше этот рейтинг был, и, соответственно, он тоже подвержен колебаниям, разочарованию в этом всем деле. Если точечно проводить фокус-группы, то фокус-группы тоже показывают интересные моменты, например, основной негатив от предыдущего правительства забрали на себя «соросята».

Валентин Филиппов: То есть, смена правительства «пошла в плюс», поддержала как-то Зеленского?

Сергей Слободчак: Это как гипотеза. Мы пока не видели соцопросы последние. Поэтому, я не могу говорить. Я говорю, что фокус-группы показали такую неожиданную вещь, что «соросята», как бы такие, гадкие твари, но вот их негатив не настолько ассоциируется с Зеленским, понимаете в чем дело? Хотя, на самом деле, мы понимаем, что это Зеленский и администрация Зеленского предлагала эти кандидатуры, собирала голоса под это все дело и так далее, и поддерживала.

Ну, и грубо говоря, выполняют они один план действий с Гончаруком, с Миловановым и прочими. Ну, вот такую специфическую вещь показывают фокус-группы. То есть, из того что я вижу, есть разочарование от того, что люди говорят, что первый раз стыдно за то, что говорит президент, жестокое разочарование тех, кто почему-то поверил на выборах в чудо. Я не зря привел в пример Ющенко, потому что те же самые технологии, и, наверное, та же пиар-компания американская работала, что надо поверить в чудо.

Человек верит в чудо, и уже сам себе приводит аргументы, почему Зеленский, человек, который даже ЖЭКом не руководил, почему он будет классным президентом. Почему он честный, почему он выдающийся бизнесмен, почему он будет защищать, с какого-то перепуга права русскоязычных и русский язык. Почему человек, который обзывал жителей Донбасса «мразями», почему он вдруг, ни с того ни с сего, будет заниматься мирным урегулированием. Это, грубо говоря, накачка стиля тоталитарной секты, чтобы поверили в чудо. И соответственно, тот, кто выступает против этого чуда, его аргументы не воспринимаются, это автоматом враг, который ничего хорошего сказать не может.

Но, тем не менее, мы видим, что год водить бычка белого по кругу, мы видим, что рейтинг пошел вниз. В последние месяцы, особенно в привязке к рынку земли, это очень жесткое ощущение, потому что мы увидели как упал очень рейтинг. Показали это все социологические компании. Произошел резонанс, когда столкнулись, что не дали оппозиционные фракции принять Закон о рынке земли, плюс сами «слуги народа» завыли-заплакали. Они-то оправдывались перед своими работодателями, Соросом и другими. Завыли-заплакали, что партия Медведчука, такие негодяи, они не дают, они обломили нас и так далее, что выглядит, конечно, смешно.

Таким образом, резонанс вызвала непопулярная тема, потому что большинство украинцев, я сейчас не касаюсь того – правильно рынок земли, неправильно, говорю что эта тема ассоциируется с негативом у большинства украинцев. Соответственно, произошел резонанс, что власть во главе с Зеленским эту тему толкает. Это работает против рейтинга. Плюс все это забуксовало, чтобы они зависли в этой теме минимум на полтора месяца. Вы ж видите, они принялись принимать как бы «блиц-кригом», а получили «Сталинград» в ответ. И забуксовали, как бабочку пришпилили к стенке, и они вот это дергаются, и им деться некуда.

Валентин Филиппов: Рынок земли – такая дорогая штука. Мы ж все знаем, что у нас, может быть, вы не станете поддерживать меня, Верховная Рада всегда была продажна, и, что все вопрос денег. А при этом факте, вы сколько угодно можете ссылаться на Медведчука и на ОПЗЖ, но они ведь там не так многочисленны. Ведь не только оппозиционная платформа сказала «нет»?

Сергей Слободчак: И фракция Тимошенко участвовала в блокировании аграрного комитета. И другие фракции оппозиционные тоже фон давали, потому что выступали против этого. Я вам просто процитировал Арахамию.

Валентин Филиппов: Да, я понимаю. А что они их купить не могли?

Сергей Слободчак: Видимо, нет. А как могут купить те, кого самих покупают?

Валентин Филиппов: Значит, нет у них большинства, раз они эту землю не протащили.

Сергей Слободчак: Ну, оно раздроблено, скажем так. В принципе, это такое же большинство, сейчас принято рассказывать, что там у нас в первый раз в истории. Это тоже пиар-накачка. На самом деле вот такая ситуация, когда монобольшинство, она была в 2002 году, она просуществовала всего несколько дней. Это были разнородные группы влияния.

Валентин Филиппов: Да, «За едУ», я помню.

Сергей Слободчак: Да, «За едУ» выбрала спикера и президиум и развалилась. Эти чуть дольше прошевелились. Но, что объединяет их? Их объединяет принадлежность к одной группе влияния? Нет, не объединяет. Франшизу продавали по областям. Какая-то идеология общая? Какая? Зеленый доллар? Так это не идеология. Внешние игроки? Они тоже разные везде. То есть, получается, что это ситуативные люди, собравшиеся под зонтиком этого бренд-эффекта. Подует время в другую сторону – оно все разбежится и развалится. Опять-таки, мы же видим, что часть депутатов, во главе с тем же спикером, попытались соскочить с темы земли, потому что им хочется, чтобы у них была политическая карьера, а не завтра в отбой и, как таксист Гаврилюк, крутить баранку.

Валентин Филиппов: Это достойно еще, в общем-то.

Сергей Слободчак: А часть – это случайные люди, например, в Верховной Раде. Заносят конверты, они хватают эти конверты, не думая, что будет завтра. Продержаться до конца созыва, насобирать таких конвертов и все.

Валентин Филиппов: Там не только конверты. Если один срок отсидишь в Верховной Раде депутатом, в любом случае, у тебя уже и пенсия есть… Депутат – это же навсегда. Он же не экс-депутат, как любят говорить, а это депутат такого-то созыва. Это уже пожизненно.

Сергей Слободчак: Да, да. Но, тем не менее, Гаврилюк работает таксистом. Может быть, это из любви к труду.

Валентин Филиппов: Не, ну пенсия еще не скоро. А вот он выйдет на пенсию, и будет получать депутатскую пенсию.

Сергей Слободчак: А, ну так до пенсии дожить еще надо.

Валентин Филиппов: Надо.

Сергей Слободчак: А, Вы оптимист, я понял.

Валентин Филиппов: Не, в Гаврилюка я верю. Он на морозе, голый. Я видел. Он может, он доживет.

Сергей Слободчак: Мы ему, конечно же, желаем этого. Тут вопросов нет. Я имею в виду, что очень многим депутатам до пенсии ждать 30-40 лет. Это очень долгий срок, и, если ничего не кушать и не быть при этом йогом, то можно умереть на протяжении этого срока. А еще можно жить на те доходы, которые они сами выписали пенсионерам. Это тоже жестокая ситуация.

Валентин Филиппов: Да. Согласен. Так что думаете, что смена переговорщиков по Донбассу – Козак с Ермаком – это ни к чему серьезному не приведет. Ну, обменяются пленными опять. Ну и все.

Сергей Слободчак: Если обменяются. Как я понимаю, в декабре ребятам сделали аванс. Кремлю нужно было любой ценой договориться о транзите газа. Взамен они согласились на ряд уступок.

Что мы видим сейчас? Последние договоренности, не стоит в данном случае ориентироваться на мнение Петро и всей его группы поддержки. Потому что, я повторюсь, это по указанию Петро подписывали Минские соглашения. Это он отвечает, в первую очередь, за это. И они используют любую ситуацию. По сути, Зеленский – это Порошенко, только в зеленой шкуре, Порошенко- light. Они же проводят ту же самую политику. А что делать Порошенко? Самому себя вычеркнуть из политической жизни? Поэтому, они кричат «зрада – зрада», бьют на эмоции, бьются в истерике, чтобы никто не задумался, что одно и то же, на самом деле.

Поэтому, не стоит это всерьез воспринимать. О чем договорились в Минской контактной группе? Что создадут консультативную группу с участием Киева и представителей Донбасса. Эта консультативная группа создана в 2015 году на основе Минских соглашений.

Валентин Филиппов: Но они же сейчас туда представителей всего нормандского формата хотят всунуть.

Сергей Слободчак: Это ни к чему. А спросили у представителей нормандского формата? Они хотят там быть?

Валентин Филиппов: Ну, там же они сказали, что любые представители. Необязательно, чтобы это был Президент.

Сергей Слободчак: Смотрите, идею, как подает это сам глава офиса Президента, что напрямую договариваться с непризнанными республиками Донбасса. Но, напрямую договаривалась Ирина Геращенко, когда договаривались об обмене пленными.

Валентин Филиппов: Ой, ну, она из трубочки плевала там. Она дикая.

Сергей Слободчак: Когда обсуждали вопросы, они же там напрямую договаривались. Верификацию, и так далее.

Мне рассказывали конкретные участники Минской контактной группы, Кучма напрямую с представителями ЛНР, ДНР договаривался. Да каких еще вам прямых договоренностей надо?

Я вижу в данном случае, что просто надо задекларировать, что есть хоть какие-то подвижки в этом плане независимо от того, что это теория, которая на практике не работает. Пять лет договариваются напрямую. Для этого и создана Минская контактная группа. Зачем нам Минская группа 2.0? Чтобы что? Это все телодвижения, чтобы на практике не делать ничего. Если у вас есть нацеленность договариваться…, мы хотели записать интервью, включили скайп и записываем интервью. Нам нужна минская контактная группа или нам нужен еще консультативный совет какой-то?

Валентин Филиппов: Согласен. На этой позитивной ноте я хотел задать главный вопрос. Я вообще сам одессит. Вы киевлянин, я насколько понимаю. Объявлен карантин вот этот страшный. Помимо продажи земли еще всем запрещено выходить, поворачиваться, являться, кушать, в туалет ходить, все, что угодно.

В Одессе карантин был введен вчера. В результате полные улицы гуляющего народа, никому не надо на работу. Кафе, рестораны переполнены, как не были переполнены до этого. Всем ресторанам рекомендовано закрыться, поэтому они открылись. Огромное количество пенсионеров появилось с этими «кравчучками», ходят по магазинам. Причем, берут алкоголь многие.

Как вы думаете, в Киеве будет нечто аналогичное в связи с объявлением карантина или же киевляне поведут себя более дисциплинированно и останутся дома?

Сергей Слободчак: Насколько я знаю, с 18 марта собрались вообще метро останавливать.

Валентин Филиппов: Это я слышал, но в Одессе нет метро.

Сергей Слободчак: Да, я понял. В основном, ситуация спокойная. То есть, я вижу, что часть информационной компании… на уровне технологий это можно идентифицировать, что пытаются нагнетать истерию, вбрасывать новости, что в супермаркетах якобы все разгребают, и так далее… Мы этого не наблюдаем. Базар, супермаркеты… спокойно… полные полки. Можно приходить, покупать, что только купили, завозят на следующий день. Спокойствие. Я вот прошелся по магазинам только что, все абсолютно спокойно. Никакой истерии и прочего нет. Может быть, потому что предыдущие пять-шесть лет накачка шла истерии, что уже просто люди не верят в это все дело. И просто какая-то адаптация психическая… ну, так же и чокнуться можно, или стать порохоботом.

Валентин Филиппов: А вот, простите, конспирология такая. А может нет никакого коронавируса? Может, антиглобалисты победили, а нам не объявили?

Сергей Слободчак: Вполне может быть такое. Мы в данной, конкретной ситуации, на данной конкретной территории – это тема с коронавирусом для того, чтобы решить задачу по земле, потому что монобольшинство 250 с лишним своих депутатов плюс группа доверия, группа «За будущее Приватбанка» и так далее, а на выходе ничего.

Поэтому, идут в ход … «батальоны просят бабла», короче. Идут в ход любые методы.

Валентин Филиппов: Хорошо, огромное Вам спасибо. Удачи там Вам в Киеве, не болейте.

Сергей Слободчак: Спасибо. И Вы не болейте.

Валентин Филиппов: Стараемся.