Отправка Венгрией помощи Республике Сербской вызвала скандал в Боснии

17.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В Сараево и Баня-Луку прибыли равные партии защитных масок и костюмов из Венгрии, хотя изначально в Будапеште планировали помочь только Республике Сербской.

Об этом сообщили боснийские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В четверг помощь из Венгрии для борьбы с пандемией коронавируса прибыла и в столицу Республики Сербской – Баня-Луку, и в столицу Боснии и Герцеговины – Сараево. Изначально договоренности были достигнуты между сербским членом Президиума БиГ Милорадом Додиком и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о помощи исключительно сербскому энтитету. Однако после того, как власти Сараево раздули скандал из того, что Будапешт помогает Баня-Луке, минуя Сараево, и к этому подключился Верховный представитель по БиГ Валентин Инцко, венгерская сторона решилась на компромиссный вариант.

«Я потрясен тем, что некоторые страны ЕС выборочно предоставляют помощь и пожертвования определенным административным регионам, территориям или даже определенным этническим группам в пределах Боснии и Герцеговины, – заявил в своей жалобе в Брюссель глава МИД БиГ Бисера Туркович. – БиГ является многонациональной и многокультурной страной с политическим и социальным балансом, который стремится к равенству всех своих граждан».

«Венгрия поступила так же, как Российская Федерация, предоставив помощь только одному субъекту, что сделано не в духе хороших отношений между нашими странами, – сделала заявление крупнейшая бошнякская политическая сила БиГ – Партия демократического действия Бакира Изетбеговича. – Мы воспринимаем это, как преднамеренный акт обхода и умаления наших государственных институтов, что идет рука об руку с политикой разделения в нашей стране».

Впоследствии с критикой договоренностей Баня-Луки и Будапешта выступил и Верховный представитель по БиГ, австрийский дипломат словенского происхождения Валентин Инцко, который предложил собрать специальное заседание Президиума БиГ по вопросам международных договоренностей по гуманитарной помощи.

«Виктор Орбан является другом Республики Сербской и горжусь тем, что между нашими сторонами налажено тесное сотрудничество, – парировал эти выпады Милорад Додик. – Такие вопросы решаются Президиумом БиГ, и Туркович сделал заявления вне своей компетенции, демонизируя Республику Сербскую, а также Венгрию….Такое поведение, когда оспаривается помощь Республике Сербской, является недопустимым, мы со своей стороны никогда не оспариваем помощь, оказанную Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ. Также мы видим, что Управление Верховного представителя пытается нам навязать свое мнение, но мы отвергаем любую его позицию по этому вопросу, поскольку Управление Верховного представителя не отвечает за вопросы, выходящие за рамки Дейтонских соглашений, а COVID-19 в них не упомянут…. Самое лучшее, что они могли бы сделать в этой ситуации, так это призвать международное сообщество ликвидировать сам институт Верховного представителя».

Тем не менее, венгерская сторона, чтобы не обострять обстановку, решила пойти на компромиссное решение, отправив вместе с главой МИД Петером Сиярто помощь и в Сараево, и в Баня Луку. В частности, в боснийской столице главу венгерского внешнеполитического ведомства встречал наиболее адекватный представитель сараевского руководства, министр безопасности Фахрудин Радончич.

«Сегодня мы привезли в Сараево 100 тысяч защитных масок и 5 тысяч защитных костюмов, сегодня мы доставим то же самое и в Баня-Луку, – сказал Сиярто, выступая в Сараево. – Я хотел бы сообщить вам, что Венгрия является контактным посольством для НАТО здесь, в Сараево, и мы просим НАТО продлить этот мандат до конца 2022 года, у нас также есть четыре наших офицера в командовании НАТО в Сараево, и они останутся на своих постах,168 венгерских солдат находятся здесь в составе сил ЕС, они останутся на этом посту. В интересах Венгрии, чтобы Западные Балканы оставались стабильным регионом и имели собственную перспективу развития, мы живем по соседству, и это явно в наших интересах, так что вы можете рассчитывать на нашу поддержку».

«Я сказал ему (Турковичу – ред.), что мы, как Босния и Герцеговина, ожидаем, что венгерское правительство исправит это решение, иначе мы не сможем принять их представителей сегодня, потому что считаем, что не должно быть разделения, – в свою очередь сообщил сараевским журналистам Радончич. – Венгерский посол передал это в свою штаб-квартиру и получил указание разделить помощь поровну на два энтитета, что является правом дарителя. Сегодня у нас был хороший и успешный разговор. Хорошо, что сегодня мы прояснили это и помогли другу БиГ, показав, как правильно помочь нам».

После Сараево Петер Сиярто отправился в Баня-Луку, где в аэропорту его встречали Милорад Додик и президент РС Желька Цвиянович.

«Вы можете всегда рассчитывать на нас, и мы будем помогать вам тем, чем сможем и в будущем, – сказал глава венгерского МИД, общаясь с руководством РС. – Своим визитом я хотел выразить уважение, которое Венгрия проявляет к Республике Сербской и ее гражданам. Нам ясно, что Западные Балканы сталкиваются с такими же серьезными проблемами, как и Центральная Европа. Мы также получали помощь от друзей и знаем, насколько это важно…..Мы надеемся, что ваши медицинские работники будут успешно использовать оборудование, которое мы поставили сегодня».

«Сегодня важный день для Республики Сербской, Сиярто – важный гость, который принес ценную помощь, что является выражением глубокой дружбы Республики Сербской и Венгрии, – в свою очередь сказал Милорад Додик. – Эпидемия пройдет, а сегодняшняя встреча станет хорошей основой для развития нашего сотрудничества во всех областях. У нашего народа есть поговорка: «Легко быть добрым в добре, но герои познаются в испытаниях». Наши герои – это министр (Сиярто – ред.), его руководитель (Орбан – ред.) и Венгерская держава».

Стороны также обсудили взаимодействие в борьбе с нелегальной миграцией, и лидер боснийских сербов, последовательно выступающий против размещения нелегалов на территории РС, отметил, что «Венгрия была первой страной в Европе», которая без ложной политкорректности адекватно отреагировала на эту проблему, поскольку «Орбан имел видение проблемы и знал, как защитить свое государство и народ».