Отправленные отвоёвывать Крым украинские бронетранспортёры загадочно «заглохли» по дороге

22.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В марте 2014-го Украина смогла отправить на «отражение российской агрессии» в Крыму только шесть бронетранспортеров, из которых к границе с полуостровом доехали лишь два – остальные сломались по пути.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил исполнявший после госпереворота обязанности президента Украины, экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Турчинова, большего количества техники в ближайших к Крыму частях не было.

«Ближайшая к Крыму была 79-я, если не ошибаюсь, бригада. И именно ей поручили сформировать группу, которая будет прорываться через перешеек в северный Крым, чтобы там закрепиться.

Они смогли завести, чтобы поехали, аж шесть бронетранспортеров. Сели на эти шесть бронетранспортеров и поехали в направлении перешейка. А на перешейке там уже первый предал Украину – это крымский и севастопольский «Беркут», они стали первой линией обороны перешейка, а за ними уже стояли регулярные силы Российской Федерации.

И эта мощная группа из шести бронетранспортеров продвигается к Крыму, но до границы с Крымом смогли доехать только два бронетранспортера – четыре сломались по дороге. Безусловно, командиры не принимают решение атаковать российские войска на двух бронетранспортерах», – заявил Турчинов.

Версию о том, что командиры четырех «сломавшихся» бронетранспортёров попросту поступили благоразумно, Турчинов предпочёл не озвучивать.