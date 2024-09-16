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Открытый гей, состоявший в «браке» с министром иностранных дел, отправленный недавно в отставку премьер-министр Франции Габриэль Атталь разразился в Киеве пафосной и высокопарной речью.

Он произнес ее на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через 2,5 года после начала войны наше сердце бьется вместе с сердцем Украины. Я приехал, чтобы передать вам этот посыл непосредственно из Франции. Убеждение, которое движет мною и будет двигать до самой последней секунды этого конфликта, лежит в том, что Украина должна победить, и Украина таки победит. Точка. Нет здесь никаких «если», – заявил Атталь, сорвав аплодисменты.

Он считает, что «на кону свобода и демократия, поэтому Украина не может проиграть». Отставной гей-премьер отрицает возможность любых переговоров и ждет развязки, «которая будет приемлема для всех наших стран».