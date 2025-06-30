Отправной точкой невозврата и начала подготовки к СВО стало хамство Кравчука

Максим Столяров.  
30.06.2025 23:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевский режим сам похоронил последние попытки впихнуть республики Донбасса в состав Украины, после чего руководству в Москве стало ясно, что война неизбежна.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим сам похоронил последние попытки впихнуть республики Донбасса в состав Украины, после чего...

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«Предполагаю, что ноябрь 2020 года – это была точка невозврата, когда было принято решение относительно того, что война будет неизбежной. В октябре ДНР и ЛНР передали определённые предложения Украине, которые могли стать компромиссными. Это последние предложения компромисса.

Республики предложили – если вам не нравится автономия Донбасса в составе Украины, давайте временную автономию, ограничим её двумя-тремя десятилетиями, а потом проведём референдум, стоит ли оставлять автономное устройство или же перейдём снова к унитарному.

Вместо этого Леонид Кравчук, тогда он жил и фактически возглавлял украинскую делегацию на переговорах по урегулированию в Минске, написал абсолютно хамский ответ, ультимативный. Что, вот, возвращайтесь на наших условиях, и никаких условий [мы не потерпим], Кравчук дал этот ответ, и после этого ответа стало понятно, что больше каких-то предложений не будет», – рассказал Бондаренко.

«Тем более что в январе 2021 года поменялась концепция. Прошла некая конференция в Донецке с участием представителей ДНР и ЛНР, где было заявлено, что если раньше речь шла о возвращении этих республик в состав Украины на автономных правах, то сейчас они рассматривают себя как пример российской государственности вне России. Они взяли курс на дистанцирование от Украины.

Точка невозврата – это процесс, который шёл от ноября 2020 г. до января 2021-го. И тогда уже мы с коллегами рассматривали вопрос, что поменялась концепция, поменялось восприятие перспектив в Донецке и Луганске», – добавил политолог.

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