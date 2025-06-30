Отправной точкой невозврата и начала подготовки к СВО стало хамство Кравчука

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Киевский режим сам похоронил последние попытки впихнуть республики Донбасса в состав Украины, после чего руководству в Москве стало ясно, что война неизбежна.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предполагаю, что ноябрь 2020 года – это была точка невозврата, когда было принято решение относительно того, что война будет неизбежной. В октябре ДНР и ЛНР передали определённые предложения Украине, которые могли стать компромиссными. Это последние предложения компромисса. Республики предложили – если вам не нравится автономия Донбасса в составе Украины, давайте временную автономию, ограничим её двумя-тремя десятилетиями, а потом проведём референдум, стоит ли оставлять автономное устройство или же перейдём снова к унитарному. Вместо этого Леонид Кравчук, тогда он жил и фактически возглавлял украинскую делегацию на переговорах по урегулированию в Минске, написал абсолютно хамский ответ, ультимативный. Что, вот, возвращайтесь на наших условиях, и никаких условий [мы не потерпим], Кравчук дал этот ответ, и после этого ответа стало понятно, что больше каких-то предложений не будет», – рассказал Бондаренко.