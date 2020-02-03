03.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Галичина, Образование, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина
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Отпрыски западенцев массово учат польский, чтобы свалить из Украины


Число школьников, изучающих польский язык в школах Западной Украины, за последние годы значительно выросло, что свидетельствует о росте количества граждан «незалежной», которые свяжут свою жизнь с Польшей в ближайшем будущем.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромное количество людей на Западной Украине ищет и находит свои польские корни. Если мы посмотрим статистику изучения польского языка только в школах, то за последние 5-6 лет это преподавание выросло в 11 раз.

При том, что количество школьников, получающих образование не польском языке (как правило, это этнические поляки), не изменилось с 1985 года, это порядка 1700 школьников. А польский язык учит уже 46-47 тыс. То есть 45 тыс украинцев учат польский язык в школах.

Для чего? Чтобы стать патриотами Украины? Очевидно, нет. Чтобы получить работу в Польше либо остаться на территории Украины и быть здесь проводниками национальных польских интересов, сознательно или нет», – прогнозирует эксперт.

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